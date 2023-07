Brutal agresión a una periodista rusa en Chechenia: le rompen los dedos, golpean y rapan la cabeza

La conocida periodista rusa Yelena Milashina, del periódico Novaya Gazeta, ha sido atacada brutalmente en Chechenia. A la mujer le han roto los dedos, golpeado y rapado la cabeza. Ella y el abogado Alexander Nemov fueron atacados cuando se dirigían a Grozny, capital de la región. Fueron hombres armados y enmascarados quienes les agredieron.

Milashina y Nemov iban a asistir a una audiencia judicial en el caso de una mujer que pensaban que estaba siendo perseguida injustamente por un tema político. Ambos fueron trasladados a un hospital y se espera que los trasladen en avión a Moscú para recibir tratamiento adicional.

"Fue un secuestro clásico... Lo sujetaron (al conductor), lo tiraron de su auto, subieron, agacharon la cabeza, me ataron las manos, me arrodillaron allí y me pusieron una pistola en la cabeza", revelo Milashina a un funcionario de derechos humanos checheno en declaraciones recogidas por Reuters.

Brutalmente atacada

Otro grupo por los derechos humanos llamado 'Memorial' ha señalado que la periodista del medio que ahora no tiene licencia y el abogado fueron "pateados brutalmente, incluso en la cara, amenazados de muerte, les apuntaron con una pistola a la cabeza y les quitaron y destrozaron su equipo". "Mientras los golpeaban, les dijeron: 'Están advertidos. Salgan de aquí y no escriban nada'", agregaron.

La fotografía de Milashina es realmente reveladora. La muestra a ella rapada, con la mano y dedos vendados y el rostro cubierto de tinte verde que le arrojaron los asaltantes. Varios de sus dedos han quedado completamente rotos. Desde el Kremlin han afirmado que el presidente Vladimir Putin había sido informado sobre lo que llamó "un ataque muy serio" que, según dijo, tenía que ser investigado y seguido de "medidas enérgicas".

Por su parte, el líder checheno Ramzan Kadyrov, escribió en su cuenta de Telegram: "Lo solucionaremos. He dado instrucciones a los servicios competentes para que hagan todo lo posible por identificar a los atacantes".