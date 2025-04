Bruselas pide a EEUU "compromiso" en la negociación sobre los aranceles y define sus líneas rojas

Las negociaciones, como el tango, son cosa de dos. Eso que a priori es tan simple de entender parece no avenirse a un Donald Trump que se hace el sordo ante las constantes peticiones -y amenazas- de la Unión Europea en busca de una solución. Porque la respuesta contra los aranceles tendrá que ser conjunta o no será más que una catástrofe económica y comercial de envergadura global. Y ante un panorama tan desolador, la Comisión Europea no esconde que prefiere negociar, pero también necesita algo imprescindible para ello: que Estados Unidos establezca su posición de manera más clara y que adopte un papel más involucrado en la negociación.

"La UE está haciendo su parte. Ahora es necesario que EEUU defina su posición"

"Señor presidente, estamos en la mesa". Así de clara ha sido la invitación con tintes de reproche que Olof Gill, portavoz de Comercio de la Comisión, le ha lanzado a Trump. Europa ya está sentada en la mesa a la espera de que el todopoderoso mandatario republicano quiera dignarse a aparecer.

"La UE está haciendo su parte. Ahora es necesario que EEUU defina su posición. Como en toda negociación, debe ser una calle de doble sentido, un compromiso bidireccional, en el que ambas partes pongan algo sobre la mesa", han sido las palabras del comunicado de Olof Gill tras la serie de reuniones que han mantenido en Washington Maros Sefcovic, comisario europeo de Comercio, y Howard Lutnick, secretario de Comercio, con Jamieson Greer, embajador y representante de Comercio estadounidense.

Olof Gill ha manifestado que dicha reunión a nivel político ha "fijado el tono de la negociación" y que ahora serán los expertos técnicos los que avanzarán en la discusión, "idealmente hasta el punto en el que el nivel político puede hacer los últimos ajustes para llegar a un acuerdo".

Así las cosas, la Unión Europea ha propuesto a Estados Unidos continuar y profundizar en las conversaciones sobre aranceles "a nivel de expertos" y con vistas a seguir "explorando el terreno para un acuerdo mutuamente beneficioso", ha señalado el portavoz comunitario de Comercio. Europa está dispuesta a tender la mano, pero necesita que, para que estas puedan llegar a buen puerto para ambas orillas del Atlántico, EEUU se comprometa y "defina su posición".

"En esta negociación se ha creado una ventana de 90 días, vamos a darles tiempo"

"Ese es el enfoque que seguiremos. En esta negociación se ha creado una ventana de 90 días y estamos solamente en el día dos, así que vamos a darles tiempo", ha añadido Gill. "La Unión Europea y Estados Unidos comparten muchos retos y podrían abordarlos juntos para el beneficio de ambos".

Aunque la reunión no ha servido para aportar nuevos puntos negociadores ni para acercar las posturas de ambas partes, ha servido a modo de "ejercicio exploratorio para ver áreas de un posible acuerdo", tal y como la definió Sefcovic. El primer paso de un largo camino por recorrer.

Bruselas insiste en los aranceles cero

La reunión en Washington, que duró unas dos horas, se centró en la oferta europea de aranceles cero sobre todas las importaciones de bienes industriales de ambos bloques. Una propuesta en la que estarían incluidos los coches.

"La UE se mantiene constructiva y dispuesta a alcanzar un acuerdo justo, que incluya la reciprocidad mediante nuestra oferta de aranceles cero para los bienes industriales y la labor sobre barreras no arancelarias. Lograrlo requerirá un importante esfuerzo conjunto de ambas partes", escribió Sefcovic en su perfil de X tras la reunión.

También se puso sobre la mesa el exceso de capacidad global en el acero y el aluminio y la resiliencia de las cadenas de valor europeas de semiconductores y el sector farmacéutico.

Las líneas rojas de Bruselas

El bloque comunitario está abierto a negociar, pero no a cualquier precio. Bruselas tiene ciertas líneas rojas que bajo ningún concepto se va a saltar, a pesar de que sean las que están encallando las conversaciones.

"Garantizamos a nuestros ciudadanos que su salud, su bienestar y seguridad no están en juego"

Entre estos "sacrosantos" europeos se inscriben sus estándares relacionados con la seguridad alimentaria o los requisitos fitosanitarios. También sus regulaciones tecnológicas y digitales, asuntos que formarán parte de ninguna negociación, ha recalcado Olof Gill.

"Los estándares europeos de alimentos, sanidad y seguridad son sacrosantos y no serán parte de la negociación porque los ciudadanos esperan que se mantengan como los más altos del mundo", ha recalcado el portavoz comunitario de Comercio. "Queremos garantizar a nuestros ciudadanos que su salud, su bienestar y seguridad, también en el mundo digital, no están en juego".

