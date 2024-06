El brote de E. coli que mató a 113 personas podría estar causado por un producto "listo para comer" con un ingrediente lácteo

¿Qué alimento hay detrás del brote de E. coli que provocó la muerte de 113 personas y dejó a otras hospitalizadas? Hugh Pennington, profesor emérito de bacteriología de la Universidad de Aberdeen, considera que a lo largo de la historia han existido una gran variedad de alimentos asociados con el raro insecto toxigénico Shiga (STEC). En este caso, considera "muy probable" que se trate de un "producto listo para el consumo, posiblemente de origen lácteo", según 'dailymail'.

Al menos 37 personas necesitaron tratamiento hospitalario. De los 113 casos, con edades comprendidas entre los dos y los 79 años, 81 se produjeron en Inglaterra, 18 en Gales y 13 en Escocia. Además, se ha registrado un caso en Irlanda del Norte, aunque las autoridades consideran que la persona se infectó en Inglaterra.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) consideró que la ola de casos se debe a un "alimento distribuido a nivel nacional" o "múltiples alimentos". El profesor Pennington precisó al Mail on Sunday: "Hemos tenido brotes de STEC con alimentos que se van a cocinar, los tipos tradicionales eran productos cárnicos, carne picada y hamburguesas, etc., y cocinar mata a los insectos". "Si se tratara de un alimento que se volvería seguro cocinándolo, sería de esperar que todas las personas que enfermaron no hubieran cocinado sus alimentos adecuadamente".

"Hemos tenido brotes asociados con los productos lácteos, por ejemplo". "El queso es un clásico, el helado, ya hemos comido helado antes. Hay toda una gama de productos lácteos que se están procesando".

Cuestionado sobre cuál podría ser el alimento misterioso, dijo: "Estaría lanzando mi red muy ampliamente porque el problema es que cualquier alimento procesado podría, en teoría, estar contaminado". "Ahora algunos productos están más arriba en la lista, como por ejemplo los quesos. Una de las preguntas que estoy seguro que le hicieron a toda la gente es: "¿Has comido queso elaborado con leche no pasteurizada?". "Eso sería algo que yo consideraría bastante alto en la lista porque hemos tenido brotes de STEC asociados con queso elaborado con leche no pasteurizada".

El profesor Pennington destacó, a su vez, que existen otros productos no lácteos que también "podrían estar en el marco", por lo que considera que "identificar el alimento misterioso puede ser "muy difícil", ya que los funcionarios dependerán en gran medida de los recuerdos de las personas infectadas sobre lo que han comido, que podrían haberse desvanecido y, por lo tanto, ser inexactos.

Lavarse las manos y los alimentos

Con el fin de evitar el riesgo de infección, se pide a los ciudadanos que se laven las manos a menudo, así como lavar frutas y verduras y cocinar de manera adecuada los alimentos. También se recomienda que aquellas personas con síntomas del virus, que incluyen diarrea grave y a veces con sangre, calambres estomacales, vómitos y fiebre, que no vayan al trabajo ni a la escuela durante unas 48 horas después de que desaparezcan los síntomas para evitar transmitirlo.

