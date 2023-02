Biden niega rotundamente el envío de aviones de combate a Ucrania

Zelenski reclama cazabombarderos a Occidente, lo que ha abierto un debate interno entre los miembros de la OTAN. Berlín y Washington se muestran reticentes, aunque otros gobiernos están abiertos a considerar estos envíos. Este martes, la petición del presidente de Ucrania sobre los aviones de combate comienza a disiparse, debido, en gran parte, al comunicado del presiente de Estados Unidos.

Joe Biden se ha mostrado categórico y ha dejado claro que "no mandará" aviones de combate a Ucrania. Una decisión ha dejado a Ucrania sin la ayuda militar del aliado que más lo ha correspondido. No obstante, la administración Biden ni confirma ni desmiente si permitirá que otros países sí que envíen F-16 de fabricación norteamericana a Ucrania. Lo que tampoco ha anunciado es si va a entrenar a los pilotos ucranianos que Zelenski quiere que estén preparados cuanto antes.

Pronto habrá más envíos de ayuda militar y Biden matiza que "hablará directamente con Zelenski, pero enviar aviones de combate es dar un paso muy importante, tan notable que Estados Unidos, no se lo plantea".

Resto de países

Después de 342 días de invasión, las opiniones son diversas y son de una gran complejidad. Por su parte, Francia, ha recibido este martes al ministro de defensa ucraniano y no descarta la ayuda, aunque establece una serie de condiciones. Según Macron, "lo consideraremos si Ucrania solicita formalmente los aviones, si no se usan para atacar suelo ruso y si su entrega no deja al Ejército francés debilitado".

En la misma rueda de prensa, el Primer Ministro holandés reconoció que el envío no es un tema tabú, pero asegura que sería un paso muy grande. Tan grande que Reino Unido no lo considera práctico. "Los aviones de combate británicos son extremadamente sofisticados y se tarda meses en aprender a utilizarlos, por eso creemos que no es práctico enviarlos a Ucrania", ha señalado.

En medio del debate, los países bálticos han pedido a la OTAN que suministre a ucrania todo lo que necesite, incluidos aviones de combate y misiles de largo alcance. "Hay que cruzar las líneas rojas", defendía Gitana Nausedas, presidente de Lituania. Una posición que Rusia ya ha calificado como "extremadamente agresiva".

Peticiones de Zelenski

Ucrania ha reservado 50 pilotos para los F-16 y quiere que los entrene Estados Unidos, algo que aún está en duda. Después de anunciarse el envío de tanques, se abrió un petición clara: "hay nuevas metas, aviones de combate occidentales". Así lo aseguraba Dymitro Kuleba, ministro de asuntos exteriores Ucraniano.