Berlusconi da por "concluido" el gobierno de Monti y se presentará a las elecciones

Silvio Berlusconi vuelve. Después de haber anunciado en varias ocasiones su retirada de la política, la última el pasado mes de octubre, dice ahora que se presentará a las próximas elecciones.

La última prueba ha sido evidente: su partido ha negado apoyo parlamentario al gobierno de Mario Monti para aprobar la ley de desarrollo económico.

De hecho, el Pueblo de la Libertad, el partido de Berlusconi, ha dado este viernes por "concluido" el Gobierno tecnócrata que preside Mario Monti, obligando al presidente de la República, Giorgio Napolitano, a iniciar consultas con el resto de fuerzas políticas para resolver la situación.

Napolitano se ha reunido por espacio de dos horas esta mañana en el Quirinale con el secretario general del PDL, Angelino Alfano, después de que ayer el partido se abstuviera en sendas mociones de confianza al Gobierno en el Senado y la Cámara de Diputados en señal de desacuerdo con el actual Ejecutivo.

Esta situación ha hecho subir la prima de riesgo e incrementar aún más la inestabilidad política en el pais. En la calle, hay opiniones para todos los gustos. Para algunos, la 'última' de Berlusconi es una payasada. Otros, en cambio, siguen confiando en el ex primer ministro.

Aunque todos los sondeos anuncian un fracaso si 'Il Cavaliere' si vuelve a presentarse, Berlusconi no da marcha atrás: "El pueblo me llama y no puedo defraudarle", asegura.