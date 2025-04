Balance de los primeros 100 primeros días de Trump: "Todavía no habéis visto nada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha celebrado a lo grande sus primeros cien días de su segundo mandato. "Acabamos de comenzar, todavía no habéis visto nada", así ha arrancado su multitudinario mitin en Michigan para conmemorar sus primeros cien días en la Casa Blanca. Lo ha hecho en el condado de Macomb, un escenario muy representativo para el presidente Trump porque en las tres elecciones en las que ha participado les ha sacado siempre más de 10 puntos a los candidatos demócratas.

El presidente de Estados Unidos ha removido el mundo nada más comenzar su segundo mandato firmando una avalancha de órdenes ejecutivas en materia de inmigración, cambio climático, diversidad, etc. En este mitin, Trump ha sacado pecho de todo lo que dice, ha conseguido hasta el momento. "Con mis aranceles a China, estamos poniendo fin al mayor robo de empleos en la historia del mundo. China nos ha quitado más puestos de trabajo que cualquier otro país. Y eso no significa que no nos vayamos a llevar bien, nos llevamos bien con China."

Como ya viene siendo habitual en sus mítines, también ha arremetido contra su predecesor Joe Biden, y en general, contra los demócratas, a los que ha determinado como "lunáticos de la izquierda". Trump dice que está restaurando el Estado de derecho, un estado que dice "se fue por la ventana con ese loco" refiriéndose a Joe Biden. Frente a una masa de republicanas ha preguntado "¿cómo diablos ese tipo llegó a ser presidente?".

"Me gustaría ser papa"

Antes del multitudinario evento, Trump ha atendido a los periodistas en una rueda de prensa improvisada y le han preguntado por sus preferencias respecto a los cardenales con más probabilidades de ser el nuevo pontícife y su respuesta no ha pasado desapercibida.

La periodista le pregunta a quién le gustaría ver como papa y el presidente estadounidense ha contestado que le gustaría a él ser el nuevo papa. A continuación Trump se ha reído, y después ha aclarado su respuesta: "No lo sé, no tengo ninguna preferencia, pero tengo que decir que tenemos un cardenal en Nueva York que es muy bueno".

