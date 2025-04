Trump bromea con ser el próximo líder de la Iglesia Católica: "Me gustaría ser Papa"

Trump cumplió el martes 100 días al frente de Estados Unidos. Un periodo de tiempo que con el revuelo mediático que ha causado desde su llegada a la Casa Blanca, por segunda vez, pueda parecer que lleve años. Lo ha celebrado en un meeting en el estado de Michingan, en su acto más multitudinario, donde no ha descartado un tercer mandato.

"Estamos marcando el inicio de la Edad de Oro de Estados Unidos", afirmaba el republicano ante sus seguidores. Los aranceles, poner fin a la guerra de Ucrania, deportaciones masivas de migrantes, son algunas de las medidas que ha llevado a cabo el presidente norteamericano.

Trump aseguraba que "acabamos de empezar, ni siquiera habéis visto nada". Durante los próximos años gobernando el país pretende acabar con la inmigración ilegal y recuperar los trabajos robados. Aunque "el mayor robo de empleo en la historia del mundo" lo está solucionando con sus aranceles a China, a quien señala como el país que "más puestos de trabajo nos ha quitado".

El próximo martes 7 de mayo comenzará el cónclave, el proceso para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica. Periodistas han preguntado al republicano sobre quién quiere que sea el sucesor de Francisco. Entre los candidatos destaca a uno "muy bueno", el cardenal Timothy Dolan, el arzobispo de Nueva York, pero deja claro que no tiene ninguna preferencia. Aunque el republicano ha comentado que no le importaría participar. "Me gustaría ser Papa", bromeaba el republicano respondido a la pregunta de los medios.

No ha desaprovechado la ocasión para arremeter contra la justicia y medios de comunicación. Y como no, con el expresidente Joe Biden a quien tacha de "loco", no entendiendo cómo ha estado gobernando Estados Unidos durante cuatro años: "¿Cómo diablos ese tipo llegó a ser presidente?". Y aunque, conoce que es inconstitucional, ha hecho alusión a un tercer mandato al frente de la Casa Blanca.

Acuerdo con los fabricantes de automóviles

El pasado 3 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso a los automóviles y camiones ligeros, entre otros, importados por Estados Unidos un arancel del 25%. Entre los países más afectados por este gravamen eran Japón, Corea del Sur y Alemania, mientras que sus vecinos, México y Canadá, quedaban exentos. La Casa Blanca destacó que este impuesto atraería inversiones del capital financiero y fomentaría la mano de obra nacional.

Con el objetivo de reducir el impacto, el republicano cerrará un pacto con los fabricantes de automóviles nacionales, según ha confirmado la Casa Blanca. El presidente firmará una orden ejecutiva, de la que aún no se han revelado qué cambios implementará, relacionada con el impuesto a los automóviles, anunciaba a los medios, Karoline Leavitt, portavoz de la Administración Trump.

Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca ha asegurado que los aranceles del 25% de los vehículos de importación nacional se mantendrán. Pero destaca que las nuevas medidas que se aprobarán evitará que otros se "acumulen" como los del 25% al acero y aluminio. El pacto se dio a conocer el martes coincidiendo con los 100 días de mandato del presidente republicano.

