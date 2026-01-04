¿Qué pasará ahora con Maduro?: Primera noche en la prisión de Brooklyn y a la espera su primera vista ante el juez

Las acusaciones de Estados Unidos contra Maduro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho público el auto de acusación contra Nicolás Maduro, un documento de tres páginas en el que se asegura que “durante 25 años los líderes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido las instituciones para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos”.

El texto señala a Maduro como cabecilla de un entramado criminal que habría operado desde finales de los años noventa, en colaboración con organizaciones como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.

También figuran en la acusación Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, la ex primera dama Cilia Flores y un hijo del matrimonio.

Del Palacio de Miraflores a una cárcel de Brooklyn

En menos de un día, Maduro ha pasado de llevar una vida de lujo a dormir en una celda del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, una prisión con numerosas denuncias por las malas condiciones que soportan los internos y conocida como "el infierno en la tierra".

Nada más pisar suelo estadounidense, las autoridades le tomaron datos biométricos, huellas dactilares y fotografías, y le practicaron un examen médico.

Tanto Maduro como la ex primera dama permanecen bajo un régimen de alta seguridad y aislamiento total, en celdas separadas y sin contacto entre ellos, a la espera de su comparecencia judicial.

En esta misma prisión se encuentra Luigi Mangione, el joven acusado de asesinar a tiros al CEO de UnitedHealth Group, Brian Thompson, un dato que subraya la dureza del centro penitenciario en el que permanece recluido el exmandatario venezolano.

Juicio inminente y meses en prisión preventiva

Estados Unidos juzgará a Nicolás Maduro por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos federales.

El proceso judicial se prolongará durante meses, periodo en el que permanecerá en prisión preventiva mientras avanzan las vistas y se escuchan los testimonios clave.

Su comparecencia ante el juez, prevista para mañana, marcará el inicio formal de un juicio con consecuencias históricas.

Vacío de poder y tensión política en Venezuela

Mientras Maduro está detenido en Nueva York,Caracas amanece en calma.

El Tribunal Supremo venezolano ha ordenado el relevo para garantizar la continuidad del poder y Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta, ha asumido la Presidencia de forma provisional.

Rodríguez ha afirmado que “el único presidente es Maduro”, aunque el expresidente estadounidense Donald Trump aseguró que ya han hablado con ella, una versión que desde Venezuela se ha negado.

El futuro político del país queda ahora pendiente del desenlace del juicio en Estados Unidos.

A continuación, se adjunta el auto de acusación completo hecho público por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que se detallan los cargos por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína contra Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen venezolano.