Eurostar deja tirados a miles de pasajeros por un fallo eléctrico en el canal de la Mancha

Eurostar ha suspendido este martes la circulación por el túnel por el canal de la Mancha, que conecta Reino Unido con el continente europeo, debido a un problema en el suministro eléctrico y la posterior avería del tren Le Shuttle, por lo que la compañía se ha visto obligada a "suspender todos los servicios hoy hasta nuevo aviso", cancelando los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas.

En su página web, la compañía advertía que "nuestros trenes pueden sufrir retrasos importantes y anulaciones de última hora. Aconsejamos a los viajeros que pospongan su viaje a otra fecha". En el texto se detallaba además, que las estaciones más afectadas serían la Estación Internacional de St. Pancras en Londres y la parisina Estación del Norte.

Ante esta circunstancia, Eurostar ha puesto a disposición de los viajeros la posibilidad de reorganizar sus planes mediante un cambio de reserva gratuito para viajar en la misma clase, en una fecha u hora diferente; cancelar la reserva y solicitar un cupón para poder canjearlo en los 12 meses siguientes o recibir un reembolso. Asimismo, la empresa indica que aquellos afectados de LNER, la operadora ferroviaria del Noreste de Londres, con billete para la fecha de hoy "podrán viajar en un tren LNER alternativo hoy mismo".

Reanudación progresiva

El concesionario del Eurotúnel, Getlink, prevé que la reanudación del tráfico de trenes a través de esta infraestructura se de de forma progresiva. Una portavoz de Getlink explicó a EFE que la reanudación del tráfico, que había tenido que detenerse en los dos sentidos, se espera a partir de las 15.00 hora local y GMT y que los equipos de la empresa estaban movilizados para restablecer el funcionamiento lo más rápidamente posible. Tras pedir perdón en nombre de la empresa por los inconvenientes causados y agradecer a los clientes "su comprensión y su paciencia", la portavoz indicó que los retrasos iban a ajustarse conforme avanzaba la jornada.

Las complicaciones comenzaron en la noche del lunes al martes por un fallo de suministro eléctrico de los trenes en una parte del eurotúnel, lo que afectó a la circulación de los trenes y convoyes y obligó a una intervención técnica. La compañía Eurostar, que explota las líneas de alta velocidad desde Londres a París, Bruselas y Ámsterdam y es uno de los principales usuarios del Eurotúnel, tuvo que suspender sus servicios por la mañana después de que muchos de sus trenes hubieran acumulado retrasos incluso de varias horas.

Situación "caótica"

"Hemos cambiado la reserva porque nos daba la opción y reservamos un tren que en la aplicación parecía que estaba bien. Así que hemos salido corriendo con nuestras maletas, nos hemos metido en un taxi y, tan pronto como hemos entrado por la puerta de la estación, hemos recibido un mensaje que decía que nuestro tren se había vuelto a cancelar. Hemos perdido mucho dinero", se quejó Stephen Baron, turista londinense en París, en declaraciones a EFE.

Otro turista, Guilroy Guedes, que trataba de regresar a Londres tras haber visitado Disneyland París con su familia, ha lamentado que Eurostar "no esté dando ninguna alternativa" y ha definido la situación como "caótica". "Han dicho que pueden reembolsarnos el billete, pero si para volver a casa tenemos que pagar un barco, un ferry o un vuelo, no nos lo pagarán. Así que tenemos que quedarnos aquí, y nos han dicho que normalmente tardan un día, pero no pueden garantizarlo", ha añadido.

