Las primeras imágenes de Andrea Ortuño, superviviente del trágico naufragio de la familia española en Indonesia

Desde entonces, las autoridades indonesias mantienen activo el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a los tres miembros desaparecidos.

Mara Fernández
El pasado viernes 26 de diciembre, una familia valenciana sufrió el naufragio de un barco turístico en Indonesia mientras se encontraba de vacaciones. El accidente ocurrió en aguas cercanas a Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo, y provocó que varios ocupantes quedaran atrapados tras el hundimiento de la embarcación. Solo sobrevivieron Andrea Ortuño y una de sus hijas, que ya ha regresado a España.

Desde entonces, las autoridades indonesias, con apoyo de distintos equipos especializados mantienen activo el dispositivo para localizar a las personas que continúan desaparecidas tras el naufragio.

Esta mañana Andrea Ortuño, ha aparecido controlando las labores de rescate que se han reanudado para tratar de localizar a los tres miembros de esa familia que siguen desaparecidos.

Continuación de la búsqueda en Indonesia

Las labores de rescate continúan para localizar a los otros tres miembros de la familia que siguen desaparecidos. En el operativo participan más de 100 personas, entre policías, buceadores especializados y equipos técnicos que emplean un robot submarino y un sonar para rastrear el fondo marino.

Andrea Ortuño permanece en Indonesia siguiendo de cerca los trabajos de búsqueda. Según un comunicado que emitieron las familias, su objetivo es no regresar a España hasta que aparezcan todos los miembros de la familia. “No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos”, han asegurado.

El comunicado de las familias

Este lunes, las familias difundieron un comunicado conjunto en el que informaron oficialmente de lo ocurrido. “Lamentamos confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos, cuyos restos mortales han sido recuperados en el desarrollo de las labores de búsqueda”, señalaron.

En el mismo texto, pidieron una oración por todos ellos y, en la medida de lo posible, que se preserve la identidad y la intimidad de la familia en estos momentos. “En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias”, añadieron.

Confirmado el fallecimiento de una de las menores

Las familias afectadas confirmaron en dicho comunicado que el cuerpo de una niña de 12 años hallado por residentes locales corresponde a una de las tres menores valencianas desaparecidas. El cuerpo hallado es el de Lía, hija de Andrea Ortuño, que hasta ese momento se encontraba entre las personas desaparecidas tras el hundimiento.

Según explicaron, los restos mortales fueron recuperados durante el desarrollo de las labores de búsqueda llevadas a cabo en la zona del siniestro.

