La niña que sobrevivió al naufragio en Indonesia llega a España

La menor rescatada el pasado viernes tras en naufragio de una embarcación en el Parque Nacional de Komodo ya se encuentra en España. La familia pide en un comunicado que se respete su intimidad en estos difíciles momentos. La madre permanece en Indonesia a la espera de que se encuentren a los otros tres españoles desaparecidos: Fernando Martín, entrenador del Valencia B femenino, y sus dos hijos menores.

Mientras, la búsqueda de los tres miembros de una familia española desaparecidos durante un naufragio en el Parque Nacional de Komodo cumple su quinto día en Indonesia. Los servicios de rescate han encontrado más restos de la embarcación turística cerca del lugar donde se calcula que se hundió. Según las primeras informaciones de la prensa indonesia, serían fragmentos del casco del barco que han aparecido flotando a primera hora de este martes.

Los nuevos restos han sido trasladados en lancha rápida a la base de la Agencia de Aplicación de la Ley Forestal de Jabalnusra. Durante todo el día los equipos de emergencia han rastreado la zona en busca de los cuerpos del ex futbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, Fernando Martín y de sus dos hijos.

Las autoridades de la zona han informado de la ampliación del operativo de búsqueda con la incorporación de más buceadores, equipamiento sonar y drones termales, después de que el lunes se recuperara el cadáver de una menor española.

El mal tiempo complica la búsqueda de los españoles desaparecidos

Para los coordinadores de la operación, localizar el pecio es uno de los objetivos del operativo, ya que los rescatistas estiman que los cuerpos de los desaparecidos podrían estar atrapados en su interior. Para ello, la misión cuenta con un robot submarino de la Policía, aunque se enfrenta a duras condiciones climáticas y fuertes corrientes marinas, junto a la gran profundidad de la zona.

En imágenes distribuidas por la agencia EFE se puede ver a Andrea Ortuño, superviviente y familiar de los desaparecidos, llegando al muelle para agradecer su trabajo a quienes participan en la búsqueda sin descanso de sus familias. “Hay que seguir buscando, tenemos que regresar a casa todos juntos”, ha asegurado Ortuño.

Hoy también las autoridades indonesias han suspendido la navegación turística en una amplia zona del este del archipiélago debido a condiciones marítimas adversas, incluyendo las aguas de la isla de Padar, donde buscan desde el viernes a los tres españoles que siguen desaparecidos. De los 11 pasajeros, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados.

