Hallan el cadáver de una joven desnuda, con signos de violencia y sin documentación

La Policía italiana ha solicitado la colaboración de la ciudadanía este martes para identificar a una mujer joven hallada muerta, prácticamente desnuda y con signos de violencia el día antes en la periferia de la ciudad de Milán (norte), según informa el medio italiano Il Corriere della Sera.

Con este motivo, los fiscales de Milán, Marcello Viola y Antonio Pansa, han autorizado a la televisión pública RAI y al resto de medios la difusión de algunos fotogramas de la grabación de una cámara de seguridad en la que se aprecia a la víctima poco antes de morir. Las imágenes muestran a una mujer joven, de entre 25 o 30 años según los investigadores, de cabello moreno largo y vestida completamente de negro mientras camina con la cabeza agachada por la calle.

En la grabación, según avanzan los medios, la víctima se encuentra acompañada de un hombre que tampoco ha sido identificado.

El cuerpo sin vida fue encontrado en la mañana de ayer lunes en el patio de un edificio en la periferia milanesa, desnudo, con marcas en el cuello y un hematoma en el ojo izquierdo. Además, no llevaba consigo documentación. Desde entonces, las autoridades intentan identificarla, ya que el examen de sus huellas dactilares no ha dado lugar resultados, lo que genera las sospechas de que no sería en realidad italiana, una tesis reforzada por el hecho de que nadie haya denunciado por el momento su desaparición.

El fiscal sospecha que hay algo extraño

El fiscal Antonio Pansa ha afirmado desde el lugar en el que sucedieron los hechos que "hay marcas en varios lugares, pero necesitamos determinar si son anteriores a su muerte. Aún no ha sido identificada". Justo afuera del patio de Via Paruta, Milán, donde se encontró muerta a una mujer, Antonio Pansa ha declarado lo siguiente: "No puedo añadir mucho, pero si estamos aquí, algo extraño hay", según informa el citado medio.

Violación grupal delante de su novio

El pasado 25 de octubre, una chica fue víctima de una violación en grupo delante de su pareja en el parque romano de Tor Tre Teste. Según recogía también Il Corriere della Sera, los detenidos fueron tres delincuentes de origen marroquí. Se les acusa de violación en grupo y robo. La pareja, que ha sido víctima de este suceso, se trata de una joven de 19 años y él de 24 años.