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Un ataque con machete en una escuela de Polonia deja diez heridos

El sospechoso del ataque es un joven de 19 años de la propia escuela que ya ha sido detenido.

Los servicios de emergencia en el lugar de los hechos

Los servicios de emergencia en el lugar de los hechos EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

Un ataque con machete en una escuela de Ostroleka, en el noreste de Polonia, este miércoles ha dejado diez heridos. El sospechoso, un joven de 19 años, ha sido detenido por la Policía. Este se encontraba entre los heridos.

El gobernador regional de Mazovia, Mariusz Frankowski, ha señalado a los periodistas que nueve personas habían sido trasladadas al hospital, pero que ninguna de ellas se encontraba en estado crítico. "Entre los heridos se encontraban cinco estudiantes, dos profesores y dos transeúntes, así como el agresor, que se autolesionó", dijo.

El sospechoso era estudiante de la escuela

La Policía ha comunicado que el sospechoso era estudiante de la escuela y que había atacado a varias personas con un machete. Confirmaron que expertos en desactivación de explosivos estaban revisando la mochila del atacante, pero no pudieron precisar si se había encontrado algo.

El portavoz del cuerpo de bomberos, Adrian Stupski, declaró al canal de noticias estatal 'TVP Info' que los estudiantes se habían atrincherado en las aulas antes de ser evacuados. Unos 20 minutos después de los hechos, la Policía detuvo al sospechoso y publicaron una foto en 'X' que mostraba a un hombre tendido boca abajo en una zona boscosa.

La portavoz del ayuntamiento, Katarzyna Ogniewska, declaró a los periodistas que todas las escuelas de Ostroleka estaban cerradas y que los niños se encontraban a salvo. Por el momento, no se conoce el motivo del ataque. Este tipo de incidentes son raros en Polonia, pero en septiembre la Policía detuvo a un joven de 13 años sospechoso de planear un ataque y encontró un cuchillo en su mochila.

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