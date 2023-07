El asteroide que se aproximará a la órbita de la Tierra tiene el tamaño del tercer edificio más alto del planeta

Un asteroide, enumerado por los informes de seguimiento de'RedShift', como "asteroide potencialmente peligroso", cambiará su posición respecto a la Tierra mientras hace un viaje de regreso desde Venus. El próximo 4 de agosto viajará a una increíble velocidad y quizás pueda verse desde nuestro planeta.

La roca espacial, llamada QL433, atravesará la órbita de la Tierra a la vertiginosa velocidad de 75.000 km por hora. No obstante, los expertos han asegurado que no hay motivo para que cunda el pánico. La trayectoria del asteroide ha sido detenidamente estudiada y debido a su gran velocidad, su se espera que su trayectoria no afecte a la humanidad

La altura del tercer edificio más alto de la Tierra

Según 'Daily Star', la NASA ha confirmado que la altura del cuerpo celeste es similar a la Torre de Shanghai, el tercer edificio más grande del mundo. Esta tiene 632 metros de altura.

Debido a su inmensidad, la agencia del gobierno estadounidense ha reportado que se trata de uno de los asteroides vigilados y que, incluso, podría ser más grande de lo estipulado. No obstante, a pesar del gran tamaño que presenta, se desconoce si se podrá llegar a ver desde la Tierra.

Cada tres años se acerca a la Tierra

La roca espacial pasa por la Tierra cada tres años, con el avistamiento anterior en julio de 2020. Desde el primer avistamiento registrado de QL433, datado en 1905, se ha observado un total de 223 veces.

Según el mismo medio, el asteroide se encuentra volando hacia y desde Venus cada seis años, y se dirige hacia el segundo planeta desde el Sol el pasado 28 de junio.