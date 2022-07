Así es Kim yo-jong, la temible hermana de Kim Jong-un y su posible sucesora a los mandos de Corea del Norte

Si alguien amenazara a la persona más poderosa del mundo, podría darse por acabada. Pero, en la realidad, no ha sido así. Cuando a Joe Biden le advirtieron de que no hiciera nada si quería "dormir cuatro años tranquilo", el silencio se apoderó de las comunicaciones diplomáticas. No fue el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien lo dijo. Tampoco el presidente de China, Xi Jinping. Ni siquiera el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pero sí alguien muy cercano a él.

Fue su hermana pequeña, Kim yo-Jong, quien lanzó esta dura amenaza al presidente de Estados Unidos, el pasado marzo de 2021. Poco o nada se sabía de la hermana del dictador norcoreano hasta hace varios años. Sin embargo, con el paso del tiempo, su figura ha cobrado cada vez más importancia en el régimen de Corea del Norte. Entre septiembre y noviembre del año pasado, fue nombrada miembro de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte, un puesto que la afianzó en el núcleo duro del poder del gobierno norcoreano.

Kim yo-Jong se ha convertido en la principal asesora de su hermano y sigue a rajatabla su dialéctica, advirtiendo de que no tiene intención de cambiar de postulado en caso de que deba sucederle. Su nombre sonó con fuerza en primavera de 2020, cuando se rumoreaba que Kim Jong-un podía haber muerto o estar grave, y tanto los medios de comunicación internacionales como las agencias de inteligencia veían en ella a la próxima líder suprema de Corea del Norte.

Los aspectos más desconocidos de la hermana pequeña de Kim Jong-un

Kim yo-Jong es la hija pequeña del matrimonio que formaron el penúltimo líder supremo norcoreano, Kim Jong-il, y su esposa Ko Yong-hee, siendo sus hermanos mayores Kim Jong-chul (1981) y Kim Jong-un (1983). Ella, nacida en septiembre de 1987, habría estudiado con Kim Jong-un en Suiza cuando eran niños, aproximadamente a finales de los años 90, y hasta el año 2000. No se la vio por primera vez hasta septiembre de 2010, cuando ya tenía 23 años, y donde apareció en público con Kim Ok, quien se rumoreaba que era una amante de su padre.

Cuando su hermano Kim Jong-un ya era líder supremo de Corea del Norte, fue ascendida en el Partido del Trabajo de Corea, siendo nombrada subdirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del partido, un cargo que sigue ostentando en la actualidad. También se la vio públicamente en 2018, cuando Corea albergó los Juegos Olímpicos de Invierno, y donde se reunió con el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en la ceremonia de inauguración.

Se sabe que Kim Yo-jong está casada con el hijo de un importante funcionario del gobierno norcoreano, y podría tener uno o dos hijos. Un desertor de Corea del Norte, Thae Yong-ho, explicó que ella estaba ayudando a su hermano a endurecer las restricciones en el régimen y dijo que la actual situación del país es igual o peor que la que llegó a implantar Adolf Hitler durante su etapa como führer en la Alemania nazi.