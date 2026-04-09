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Artemis II

El Artemis II afronta su mayor riesgo, el regreso a la Tierra: "Volver con 2.800 grados, llamas de fuego y evitar que se estrellen"

El exingeniero de la NASA, José Manuel Grandela, avisa de que hay varios factores que ponen en riesgo la vida de los astronautas en su reentrada a la atmósfera.

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El Artemis II afronta su mayor riesgo, el regreso a la Tierra: "Volver con 2.800 grados, llamas de fuego y evitar que se estrellen" | EFE

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"Siempre elegiremos la Tierra". Estas fueron las primeras palabras de la nave Orión tras reestablecer la conexión con el centro de control de Houston, después de unos 40 minutos de total silencio. Los cuatro tripulantes de la misión Artemis II, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen hicieron historia el pasado lunes.

Este equipo ha viajado más lejos de la Tierra que ningún otro ser humano en toda la historia. El récord anterior pertenecía al Apolo 13 en 1970, que llegó hasta los 400.171 kilómetros, pero estos cuatro astronautas han superado esa marca y alcanzaron 406.777 kilómetros.

"La Tierra se ve como una pequeña media luna allá afuera. Es magnífica, le tomé una foto, una vista realmente majestuosa", comentó el comandante Wiseman desde la nave cuando todavía tenían comunicación con Houston. Los ingenieros de la NASA mantenían el contacto constante, hasta que, de repente, esa conexión se cortó.

A las 22:47 GMT, la nave pasó por detrás de la Luna y su masa bloqueó las señales de radio y de láser, dejando a los astronautas completamente incomunicados. Durante 40 minutos, no hubo mensajes ni datos. No se podía hacer nada, solo esperar.

Una desconexión mucho más larga

Ese silencio representó uno de los principales riesgos. El comunicador científico Javier Armentia resumía que "ellos estaban dando una vuelta en torno a la Luna a más de 6.000 kilómetros y eso hace que tuvieran una desconexión más larga que la que tuvieron o la que tenían normalmente los módulos orbitales de las misiones Apolos, que orbitaban a sólo 200 kilómetros".

Durante ese tiempo, los astronautas deben confiar en que la nave hará su trabajo sin intervención humana desde la Tierra. Y así fue, porque justo cuando estaba previsto reaparecieron tras la Luna y volvió la señal a los monitores, los datos técnicos y, por último, la voz de Christina Koch: "Houston, Integrity, comprobación de comunicaciones. Es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra"

El peligro llega ahora

Aunque la comunicación se ha restablecido y los astronautas están regresando a la Tierra, los riesgos no han desaparecido. El exingeniero de la NASA, José Manuel Grandela, avisa que "quizás el riesgo mayor de toda la misión, una vez hecho el despegue, sea sin duda la reentrada en la atmósfera. Hay muchos factores que pueden alterar la trayectoria y que siempre ponen en riesgo la vida de los astronautas".

De este modo, describió lo que les espera: "El volver con 2.800 grados de temperatura externa, ver las llamas de fuego como están lamiendo la nave, que además están lamiendo el lugar donde están los paracaídas, que luego tienen que evitar que se estrellen contra el mar en el amaraje. Todo eso es un paso muy difícil en los que yo diría que hay que acompañar con algún que otro rezo".

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