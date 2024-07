Arde Francia: los resultados de las elecciones levantan manifestaciones con decenas de detenidos

El partido de ultraderecha Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, ganó la primera vuelta de las elecciones legislativas de Francia, que se llevaron a cabo por un adelanto electoral de Macron, el pasado domingo 30 de junio. Ganó con un 29,25% de los votos. Pero este no era el desenlace de la historia, ya que en Francia existe una segunda vuelta. Una segunda parte de los comicios que se ha llevado a cabo este domingo 7 de julio y que ha sorprendido con sus resultados: la izquierda francesa ha dado un vuelvo al quedar en cabeza de estas elecciones legislativas gracias a esta segunda vuelta. Le Pen ha quedado relegada al tercer lugar, detrás del partido del actual presidente francés, Macron.

Un escenario que ha provocado diversas movilizaciones a lo largo y ancho del país con el objetivo de protestar en contra de la ultraderecha y el auge de ésta en el país. Unas manifestaciones que se han vivido con máxima tensión en las calles debido a que han tenido que intervenir los antidisturbios. Carreras, gases lacrimógenos, actos vandálicos... Un sinfín de protestas violentas por parte de simpatizantes de la extrema izquierda que ya se tenían previstas. De hecho, el Gobierno convocó un despliegue de 30.000 agentes por todo el país, 5.000 solo en París.

Estas manifestaciones han terminado con al menos 25 detenidos e incluso policías heridos debido al acorralamiento de los protestantes con cohetes pirotécnicos y botellas.

Mientras tanto, en la Plaza de la República, los partidarios de la izquierda que han salido victoriosos en esta segunda vuelta, unas 8.000 personas, se reunieron para mostrar el furor por haber parado a la extrema derecha del país.

Escenario político

¿Qué pasará ahora? La incertidumbre es ahora la protagonista de la situación en Francia. No hay mayorías claras y por lo tanto la gobernabilidad del país entra en una fase muy incierta. De hecho, Francia, que es un país de mayorías claras, sin coaliciones ni alianzas y muy presidencialista, ahora tiene que hacer frente a una nueva posibilidad de negociaciones para formar gobierno. El Nuevo Frente Popular, formado por socialistas, comunistas y ecologistas, ha quedado en primer lugar con 182 escaños, más otros 13 independientes de izquierda. Un resultado que no se esperaba debido a la primera vuelta que le dio la victoria a la ultraderecha. Las encuestas a pie de urna dejaron ver que, aunque con menor ventaja, seguía ganando esa ultraderecha. Sin embargo, la gran movilización general, el miedo a que la ultraderecha se disperse por Europa y la falta de personalidades del partido de Le Pen que tengan un peso importante, ha hecho que este resultado que se esperaba cambie por completo. Con un 60% de participación, Francia ha amanecido con la noticia de que la ultraderecha, finalmente no podrá gobernar.

El bloque macronista, que está formado por tres partidos, ha perdido la mayoría que le otorgó el poder y se queda con 168 diputados (de los 250 que antes tenía).

El tercer puesto se lo ha llevado la ganadora de la primera vuelta: Marine Le Pen, de Agrupación Nacional. Se ha quedado con 143 escaños.

Alivio en Europa

Había mucha preocupación por lo que podría pasar en estos comicios y las primeras fuentes dicen que lo viven con alivio aunque con una mezcla de incertidumbre, pero sobre todo alivio porque se evita el peor escenario que se podría tener por delante, un gobierno de la extrema derecha. Incertidumbre, por otro lado, por qué mayorías de gobierno se pueden formar a partir de ahora en la segunda potencia económica de la Unión.

