La apuesta de Antonio Pelayo sobre quién será el nuevo Papa

Después del funeral del papa Francisco tendrá se celebrará el cónclave. No habrá nuevo Papa hasta que no se vea la fumata blanca en la Plaza de San Pedro. El cónclave se trata de un ritual secreto, donde todo está perfectamente planificado, que se celebra tras el fallecimiento de un Pontífice en la Capilla Sixtina y bajo llave.

Mientras dura están incomunicados con el exterior. Todos los cardenales tienen que asistir al Vaticano tras la muerte de Francisco. Todos los cardenales tienen que asistir al Vaticano tras la muerte de Francisco. También habrá españoles entre ellos, cardenales que pueden aspirar a ser Papa.

¿Quién será nuevo Papa? Las apuestas de Antonio Pelayo

Un total de 252 cardenales forman parte del cónclave. Pero solo 135 son menores de 80 años y, por tanto, electores. Ellos muestran una Iglesia con una mayor representación de países que hasta ahora no entraban en la Sixtina, como Mongolia, Lesoto, Albania, Timor Oriental, Tonga, Irán y Argelia.

Habrá 24 cardenales latinoamericanos posibles electores, 55 europeos. Los asiáticos presentes crecen y cuentan con 25 purpurados y África también aumenta su número de 11 a 18 electores.

Los cardenales latinoamericanos son los mexicanos Francisco Robles Ortega y Carlos Aguiar Reyes; el cubano Juan de la Caridad García Rodriguez, el guatemalteco Alvato Ramazzini Imeri y el nicaragüense Francisco Brenes. También cuatro argentinos: el prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel 'Tucho' Fernández; el arzobispo de Córdoba, el jesuita Ángel Sixto Rossi; el arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic y Mario Poli, arzobispo emérito de Buenos Aires. Además, siete son cardenales brasileños: João Braz de Aviz, Pedro Scherer, Orani João Tempesta, Leonardo Steiner, Sérgio da Rocha, Jaime Spengler y Paulo Zeza Costa.

Entrarán en la capilla Sixtina el chileno Fernando Natalio Chomali -ya que el español Celestino Aos cumplió 80 años el 6 de abril- el ecuatoriano Luis Fernando Cabrera, el paraguayo Adalberto Martínez Flores, el peruano y arzobispo de Lima Carlos Castillo, y el uruguayo Daniel Fernando Sturla Berhouet.

Cardenales españoles

España es el tercer país en número de miembros del Colegio cardenalicio, con 13 cardenales, por detrás de Italia (48) y Estados Unidos (17), aunque, solo podrían participar y votar cinco, por tener menos de 80 años.

Son el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; el arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro; el arzobispo de Madrid, José Cobo; el rector de los salesianos y pro-prefecto del Dicasterio para la Vida Consagrada, Ángel Fernández Artime, y Antonio Cañizares, Arzobispo emérito de Valencia.

La apuesta de Pelayo

El corresponsal de Antena 3 Noticias en el Vaticano, Antonio Pelayo, no tiene ningún en la cabeza ningún cardenal que sea posible Papa. "Me aventuro a decir que podría ser un cardenal asiático", pero deja claro que se trata de su opinión. Descarta que el nuevo Papa se trate de un cardenal latinoamericano, italiano o africano;

"No va a ser un cardenal latinoamericano, segundo no va a ser un cardenal africano, no hay una figura exponente. Un italiano, aunque los italianos insistirán en que podría ser, no creo tampoco. Por lo tanto, queda Asia que es un continente donde la Iglesia está creciendo mucho", asegura.

Entonces, ¿quién puede ser Papa según Antonio Pelayo? "Puede ser un cardenal filipino, un cardenal de Corea del Sur, un cardenal de India, chino no. Hay dos cardenales chinos, pero no lo creo", lanza. "Un cardenal asiático abriría un poco este abanico de posibilidades", añade.

¿Cómo se elige al nuevo Papa?

La elección del nuevo Papa puede durar varios días. El primer día se hace solo una votación. Las siguientes jornadas ya se hace una por la mañana y otra por la tarde. Para ser elegido Pontífice se necesitan dos tercios de los votos.

Después de cada ronda, las papeletas con los nombres de los candidatos se queman en una chimenea que hay en una sala cercana a la Capilla Sixtina.

Si no hay consenso: Fumata negra . El papel se mezcla con paja húmeda.

. El papel se mezcla con paja húmeda. Si sí hay consenso: Fumata blanca. El papel se mezcla con paja seca

La que fumata blanca avisa al mundo entero de que 'habemus papam'.

