Última hora de la muerte del papa Francisco en directo: Miles de fieles despiden al pontífice en la basílica de San Pedro

El cuerpo del Papa Francisco ya está en la Basílica de San Pedro. Su féretro ha sido trasladado desde la capilla de Santa Marta por una comitiva fúnebre formada por religiosos. Las puertas de la Basílica de San Pedro se han abierto este miércoles a las 11:00 horas para que personas de todas las partes del mundo puedan acudir a rendir homenaje al cuerpo del pontífice durante los próximos 3 días. Ya se observan las primeras colas frente a la capilla ardiente para darle el último adiós al papa Francisco.

Después de la procesión en la que se ha trasladado el cuerpo del pontífice ante cientos de fieles, el cuerpo del papa Francisco ya está en el interior de la basílica de San Pedro. El cardenal camarlengo, Kevin Joseph Farrell, es quien ha presidido la Liturgia de la Palabra en el altar de la Confesión. Desde el altar de la Basílica de San Pedro, el cardenal pronunciaba estas palabras: "Señor, concede que tu pueblo fiel pueda seguir fervientemente sus pasos". Según informa AP, añadía: "Mira con bondad, Señor, la vida y las obras de tu siervo, nuestro Papa Francisco. Acógelo en la morada de la luz y la paz perpetuas y haz que tu pueblo fiel siga fervientemente sus pasos, dando testimonio del Evangelio de Jesús".

La capilla ardiente quedará abierta al público a partir de las 11.00 horas hasta el viernes. Para las 250.000 personas que se calcula que podrán acudir a rendir homenaje al féretro del Papa Francisco, el Vaticano recuerda los siguientes horarios:

Miércoles 23 : de 11:00 a 00:00

: de 11:00 a 00:00 Jueves 24 : de 7:00 a 00:00

: de 7:00 a 00:00 Viernes 25: de 7:00 a 19:00

Comienzan los preparativos del funeral del Papa

El sábado será el funeral a las 10.00 de la mañana. Un funeral que reunirá a 170 representaciones oficiales de países y gobiernos de todo el mundo que asistirán a lo que casi se presenta como funeral de Estado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá al funeral. En nombre de la delegación española estarán presentes en las exequias: los Reyes, las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el ministro Félix Bolaños y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, invitado por el Ejecutivo.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, ha confirmado que asistirá al funeral del papa Francisco este sábado en el Vaticano, representando a su país, de mayoría cristiana: "Estaré en la Basílica de San Pedro junto a quienes lamentan la pérdida del papa Francisco, y al mismo tiempo celebraremos su legado y servicio a más de mil millones de católicos en todo el mundo, incluidos casi 450.000 en Nueva Zelanda".

Entre los líderes que asistirán al funeral también están el presidente de EEUU Donald Trump -a pesar de las críticas que recibió de Francisco por su política migratoria- y el argentino Javier Milei, quien en el pasado llegó a insultar al papa. También se espera la presencia de Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador) y Emmanuel Macron (Francia).

El papa Francisco, a petición propia, no será enterrado en el Vaticano, por lo que su cuerpo será trasladado a la Basílica de Santa María La Mayor donde se llevará a cabo el entierro.

Esta noche varios cardenales, entre ellos , Pietro Parolin, rezaban el rosario por el Pontífice en las inmediaciones de la Basílica de Santa María La Mayor. A las puertas de la Basílica varios fieles hacían lo mismo. Ciudadanos de todo el mundo no paran de llegar a la ciudad para dar su último adiós al papa Francisco. También a última hora de la tarde la plaza de San Pedro volvía a estar abarrotada de público para rezar por el alma de Francisco.

El cónclave se prepara para elegir al sucesor del Papa Francisco

Una vez se celebre el funeral este sábado, se pondrá en marcha el cónclave que elegirá al nuevo Papa. Aunque aún no hay una fecha definida, no se espera que comience hasta el 5 de mayo, según informa AP. el proceso debe llevarse a cabo entre 15 y 20 días después del fallecimiento de Francisco, según establece la normativa del Vaticano. Más de dos tercios de los 135 cardenales con derecho a voto fueron nombrados por el propio pontífice, lo que podría influir en el perfil del futuro líder de la Iglesia.

Mientras tanto, unos 60 cardenales ya presentes en Roma participaron el martes en una primera “congregación general”, en la que se fijó la fecha del funeral. Se espera otra reunión para este miércoles por la tarde, presidida por el camarlengo Kevin Farrell, encargado de coordinar el período de sede vacante. El camarlengo también será quien presida el próximo viernes a las 20:00 horas el rito del cierre del féretro del papa Francisco en la basílica de San Pedro, de cara a iniciar los preparativos del funeral.

En cuanto a los posibles sucesores, ya hay unos 20 nombres que empiezan a sonar. Aunque ninguno de ellos lo reconoce públicamente, algunos de sus seguidores comienzan, con cierta discreción, a promover sus candidaturas. Entre los más mencionados está Matteo Maria Zuppi, arzobispo de Bolonia y figura destacada del ala progresista, de 69 años. También cobra fuerza el nombre del cardenal filipino Luis Antonio Tagle, de 67 años, a quien muchos consideran el preferido del propio Francisco para sucederlo.

El Papa Francisco, un pontificado sencillo igual que su funeral

El papa Francisco descansa en un ataúd de madera muy simple. Solo lo adorna un terciopelo rojo a su alrededor. No hay flores en exceso ni velas majestuosas, tal y como él mismo pidió.

En el féretro viste una túnica roja y una mitra blanca sencilla. El Papa no lleva en sus manos el tradicional báculo, en su lugar porta su rosario personal. Y en su dedo, el anillo de plata que eligió en Buenos Aires antes de convertirse en Pontífice. El mismo que nunca quiso cambiar.

No está embalsamado, no hay triple ataúd, ni ornamentos solemnes como rige la tradición. El Papa tendrá una despedida distinta… como él. El funeral no será como los de sus antecesores. En vida dejó claro que quería que fuera sencillo.

No lo enterrarán en las grutas del Vaticano. Descansará en Santa María la Mayor. La Iglesia donde siempre rezaba antes y después de cada viaje apostólico y a la que acudió días antes de su muerte, en víspera de Semana Santa. Allí yacerá su cuerpo, siguiendo su voluntad. El sepulcro estará en la tierra, sin decoración particular y con una única inscripción.

