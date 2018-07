Una anciana de 103 años asegura que para tener una larga vida hay que beber cerveza

Una cerveza todos los días y a la misma hora, es el secreto para una vida longeva según ha confesado una abuela que está a punto de cumplir 103 años, la anciana vive en Carolina del Sur, Estados Unidos. Mildred Bowers explica que a lo largo de su vida ha sobrevivido a la Gran Depresión y a dos maridos.

El 31 de agosto es su cumpleaños, aunque ya lo ha celebrado por adelantado y con cerveza junto a sus amigos.

La anciana ha confesado que "todo es cuestión de los genes. Me siento bien porque tengo salud, además mi mente está bien, no tengo problemas con eso. Algo que significa mucho ya que hay personas de mi edad que no pueden decir lo mismo", puntualizó.

Bowers explicó que bebe una cerveza "con órdenes del médico". Ya que su doctor le dio el visto bueno, así que todos los días a las cuatro de la tarde la centenaria cumple su hábito en el centro de asistencia.

Tras una conversación con las enfermeras sobre su debilidad por la cerveza, éstas preguntaron al médico si sería posible y el doctor dijo que sí. Mildred Bowers ha explicado que este secreto es algo que recomienda a todas las personas mayores, sólo si les gusta claramente. "Quiero que todo el mundo sea libre para beber lo que les gusta", ha explicado.

Mildred Bowers no es la primera centenaria que revela su secreto de longevidad llevando una vida de consumo moderado y regular de alcohol. Ya antes, Agnes Fenton de 111, confesó que llegó a la edad de 105 por beber tres cervezas y un trago de whisky todos los días desde los 50 años.