Amor de perros: se popularizan en China las bodas de estos animales

Las bodas nos gustan a todos, de eso no hay duda. Pero nos gustan aún más si involucran a nuestros amigos peludos. En China, se está haciendo cada vez más popular una nueva tendencia que consiste en casar a perros. Bodas que tienen todo lo típico en estas ceremonias: confeti, globos, invitados elegantes, tarta nupcial, vestido de novia y hay hasta intercambio de votos.

Las familias de estos animales acuerdan una fecha para unir en matrimonio a sus perritos y montan una fiesta por todo lo alto. Uno de los ejemplos los cuenta la agencia 'Atlas': Bree y Bond son dos golden retrevers que se han dado el "si quiero" frente al atar de una forma elegante y única. Como testigos: sus dueños, que han presenciado la unión para toda la vida de sus mascotas. Pero no solo lo han hecho frente a sus compañeros de vida humanos, sino también frente a 50 personas que fueron invitadas al enlace. El casamiento evocó la emoción de los presentes y de hecho, no faltaron lágrimas de emoción por parte de las familias. Además, había cámaras retransmitiéndolo por internet. "La gente tiene bodas, ¿por qué los perros no pueden tener bodas?", señaló el dueño de Bree, Rye Ling, tras acompañar a su amigo de cuatro patas al altar.

El portal financiero 'Market Screener', cuenta que la cocinera de la tarta, Yang Tao, explica que cree que "cada vez habrá más bodas de perros" y señala que ya ha visto este tipo de casamientos desde 2022: "Ya hemos recibido un pedido para dentro de unos meses y es para una boda canina", alega.

Herencia para sus mascotas

Está claro que los animales cada vez tienen un papel más importante en nuestras vidas. De hecho, una anciana en este mismo país asiático, decidió dejarle toda su herencia a sus animales antes que a su familia. Lo relatan medios locales como 'South China Morning Post': la fallecida dejó escrito en su testamento en primera instancia que le cedería todos sus bienes a sus tres hijos. Sin embargo, cuando ninguno de ellos la acompañó durante sus últimos momentos de vida, cambió el testamento, otorgándole todas sus posesiones a sus mascotas.

Adopción de perros y gatos: nuevas iniciativas

A pesar de que muchos de ellos hasta puedan casarse e incluso reciban herencias millonarias, muchos de ellos siguen aún buscando familias. Por eso, existen creaciones como la de este refugio de animales de Vigo, que ha dado comienzo a una campaña llamada "Adóptame en Vigo", una especie de 'Tinder' para adoptar perros y gatos que ha conseguido dar en adopción entre 140 y 145 animales desde comienzos de 2024 hasta el día de hoy.