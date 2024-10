Un amigo la viola durante un ataque epiléptico: "Cuando volví en mí, vi a Mark encima de mi..."

"Ese día, cuando perdí el control de mi cuerpo, Mark me lastimó de la peor manera imaginable. Ahora, mientras él se pudre en prisión, poco a poco voy recuperando ese control", cuenta Kerry Tadgell, una mujer de 35 años y madre de dos niños. Sufre epilepsia, y seguro que nunca hubiera imaginado despertar cómo lo hizo tras su último episodio. Es una historia realmente sobrecogedora.

Kerry vivía una vida totalmente normal hasta el año 2019 como madre soltera de dos pequeñas de 10 y 16 años. Trabajaba como enfermera en cuidados paliativos. En enero de 2020 todo cambió para ella. Cuando ya tenía 30 años, su mundo se puso del revés cuando un día cualquiera su rostro se desvaneció y se quedó en blanco. "Al principio pensé que era cansancio porque había trabajado demasiado", cuenta 'The Sun'. Sin embargo, no fue un momento aislado y volvió a ocurrir, por lo que la llevaron al hospital.

Allí le explicaron lo que le estaba pasando: "Fue entonces cuando un neurólogo me dijo que había tenido una convulsión. Me diagnosticaron migrañas hemipléjicas y epilepsia. La habitación a mi alrededor daba vueltas. Mi mundo se detuvo. Me eché a llorar. No podía creerlo. Había gozado de buena salud toda mi vida. Me sentí destrozada".

Las migrañas hemipléjicas son un tipo raro de migraña, que provocan debilidad en un lado del cuerpo. Desde que fue diagnosticada, Kerry sufría convulsiones prácticamente todas las semanas, algo que condicionó su vida y por lo que su hermana Amy Tadgell, de 31 años, se convirtió en su cuidadora.

Kerry explica lo que sentía antes de sufrir una convulsión: "momentos antes de tener una convulsión, sentía frío. Luego, olía un fuerte aroma a esmalte de uñas y mi habla se volvía silenciosa y arrastrada. Sentía que mi cara temblaba y temblaba antes de vomitar. Luego me despertaba en un lugar diferente".

"Lo perdí todo cuando me robaron la salud"

Su hermana se convirtió en su apoyo fundamental: "Amy me ayudó a vestirme, me dio mis medicamentos y me ayudó con mis hijos. Cuando tenía convulsiones, ella me ponía en posiciones de recuperación, me levantaba a un lugar seguro y me cuidaba. Entraba y salía del hospital constantemente. Lo perdí todo cuando me robaron la salud".

La enfermedad hizo que, durante los siguientes años, Kerry se fuera debilitando, e incluso los episodios de convulsiones duraban cada vez más tiempo.

Mark, el vecino que realmente cambió su vida

Fue en mayo del año 2023 cuando su tía y su prima le presentaron a un amigo. Se trata de Mark, quien vivía al otro lado de la calle. "Mark era muy popular en el vecindario y tenía una relación cercana con mi prima y mi tía. Era amable y alegre. Durante los meses siguientes, cada vez que iba a verlo, Mark siempre estaba allí", cuenta Kerry.

En agosto de ese año, Kerry visitó a su familia, pero Mark, que no tenía trabajo, era el único que estaba en casa. "Esa tarde, frente a Mark, comencé a sentirme mal. Mi visión se volvió extraña y quería acostarme. Lo siguiente que recuerdo fue a Mark guiándome al otro lado de la calle hacia su casa. Sentí un frío terrible. Mark me acostó en la cama y me sentí aún más aturdida. Empecé a oler esmalte de uñas y supe que me estaba dando una convulsión", cuenta.

"Vi a Mark encima de mí. Me estaba violando"

"Escuché a Mark gritar que no debía llevar ropa puesta. Entonces, todo se volvió negro", continúa. "Cuando volví en mí, miré hacia arriba y vi a Mark encima de mí. Me estaba violando. Él gritó: 'Quédate quieta, sé una buena niña. Quería gritar, pero no tenía energía y no podía hablar. Me di cuenta de que me había atacado mientras tenía la convulsión. Cuando Mark saltó de mí vi que me había quitado toda la ropa".

"Salió de la habitación para prepararme un baño caliente. Me negué y luego empezó a obligarme a comer tostadas que había cortado en cuadritos, pero no podía comerlas. Tenía miedo de irme. Poco después, Mark condujo a Kerry, que todavía estaba aturdido y confundido, hacia la acera".

Tras los hechos, Kerry perdió a Mark y llamó a su familia para pedir ayuda. Al poco tiempo, empezó a recibir mensajes suyos en los que le decía: "Espero que tengas otro ataque y mueras", que su cuerpo era "horrible y nada especial", y que no podía esperar a saber que había muerto.

Sin embargo, ella no tuvo miedo. !"Cuando llamé a Amy, me dijo que Mark la había llamado durante mi crisis y que le había pedido ayuda sobre qué hacer. Amy le dijo cómo ponerme en posición de recuperación. Le dije que me había violado y ella se volvió loca y llamó a la policía. Me encontré con ella, con mi prima y con numerosos coches de policía en la calle en cuestión de una hora". Tras ello, la llevaron "a la estación de policía mientras un equipo entraba en la casa de Mark y lo arrestaba".

Justicia

En febrero de 2024, Mark Anderson, de 42 años, fue declarado culpable de un cargo de violación contra Kerry en el Tribunal de la Corona de Wood Green. En abril, fue sentenciado a ocho años de prisión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com