El almirante Juan Rodríguez Garat, sobre los tanques Leopard: "No son suficientes para ganar la guerra"

La devastación es absoluta en localidades del este de Ucrania como Soledar o Bakjmut. Controlar estas localidades es vital para ambos bandos en la guerra, a pesar de su destrucción casi total.

Ucrania insiste en que necesita más armamento para defender su territorio de la ofensiva rusa. La clave está en el tanque llamado Leopard 2, de fabricación alemana. Hay varios modelos, pero incluso las versiones antiguas responden con eficacia en el campo de batalla.

Juan Rodríguez Garat, almirante de la Flota jubilado, explica en Antena 3 Noticias cómo puede cambiar el curso de la guerra gracias a estos blindados. "La presencia le dará a la fuerza ucraniana la capacidad de maniobrar con rapidez, tanto para romper un frente protegido por Rusia como para enfrentarse a una posible rotura de su propio frente"

"Son imprescindibles para la guerra moderna, aunque no son suficientes para ganar la guerra", asegura Juan Rodríguez Garat.

Los Leopard 2 son los mejores carros de combate de fabricación europea. Sin embargo, el Ejército ucraniano debe aprender a utilizarlos. El almirante Garat asegura que no será complicado. "Es probable que con un par de meses sea suficiente para que las fuerzas ucranianas puedan operar con estos carros", explica.

Aunque lo más complicado es el mantenimiento. "Es la razón por la que Ucrania prefiere el Leopard, porque hay más carros construidos que de cualquiera de las alternativas europeas, como el Challenger", concluye Garat.

Alemania no cede en el envío

Aunque pueda ser clave su uso en la guerra, Ucrania no recibirá por ahora esos blindados. Alemania no ha conseguido llegar a un acuerdo con sus principales aliados occidentales en el envío de los tanques Leopard 2. El ministro de Defensa alemán, Voris Pistorius, señaló que no hay una opinión unánime sobre el despliegue de los Leopard 2.

Berlín ha respondido a su demora y pidió a Estados Unidos que envíe sus propios tanques hacia Ucrania, los M1 Abrams. Sin embargo, niega que haya impuesto condiciones al país para autorizar la entrega de los tanques. El portavoz del Gobierno, Steffen Hebestreit, afirmó que "en ningún momento" hubo "un arreglo o un requisito de que uno tuviera que tener lugar para que el otro pudiera tener lugar".