Los ministros de Defensa de la OTAN intentan convencer a Alemania para que autorice el envío de tanques Leopard

Los ministros de Defensa de la OTAN están reunidos con Alemania en una cumbre clave que influirá en el curso de la guerra en Ucrania. Los ministros intentan convencer a Alemania para que autorice el envío de tanques Leopard a Ucrania.

España cuenta con un centenar de tanques Leopard, capaces de duplicar la velocidad de los tanques rusos. Es fácil de maniobrar y consume poco combustible. Para que todos los países que disponen de este tipo de tanques los puedan enviar a Ucrania necesitan el permiso de Alemania.

El Gobierno alemán no ha desbloqueado el envío de estos carros de combate a Ucrania. Durante la reunión mantenida en la base militar alemana de Ramstein, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, asegura que no hay una opinión unánime sobre el despliegue de los Leopard que reclama Kiev, aunque no se ha cerrado a dar el paso en el futuro, según han confirmado fuentes diplomáticas a Europa Press.

Pistorius explica que el Gobierno de debe verificar la cantidad y la disponibilidad de los Leopard y ordena "revisar" las existencias. Un paso previo a un posible envío de los tanques a Ucrania. "Cualquier decisión en torno a los 'Leopard' será adoptada en consenso con los aliados", añadió Pistorius.

Borrell respalda el envío de los Leopard

El Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, está a favor del envío de tanques a Ucrania, tal y como reclama el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

"Hay que ayudar a Ucrania a que gane esta guerra", ha respalda Borrell en envío de los Leopard. Confía en que ayude al país a recuperar los territorios anexionados por Rusia.

"Hay que ayudar a Ucrania a que gane esta guerra"

Borrell ve necesario dotar a Ucrania de armas que no sólo sirvan para "rechazar" los envites rusos, sino también otros equipos pesados como los tanques que "ha solicitado" explícitamente el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Zelenski urge a los países a tomar la decisión

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, urgía a los países reunidos en Alemania a adoptar una decisión sobre el envío de los tanques Leopard. También ha instado a tomar decisiones como esta que pueden ser claves en el futuro de la guerra ruso-ucraniana: "Podéis empezar esta política hoy mismo, está en vuestra mano".

También ha insistido en que más que negociar si se envían o no los tanques. "Lo importante ahora mismo es abrir el suministro".