Alerta en México tras los asesinatos de tres mujeres embarazadas para robar sus bebés

El asesinato de tres embarazadas en menos de una semana en México ha encendido todas las alarmas entre las mujeres del país. Las autoridades han confirmado que el objetivo de las muertes ha sido robar a los bebés.

Según publica Hispan TV, la primera víctima fue una joven de 20 años embarazada de ocho meses. Su cuerpo fue hallado la semana pasada en el estado mexicano de Tamaulipas y los responsables del asesinato fueron detenidos por la policía.

El segundo caso se registró el pasado miércoles en Veracruz. En esta ocasión la madre, Jenny Judith, fue asesinada y el bebé fue recuperado sano y salvo tras ser extraído del vientre de la joven. Según detalla la cadena mexicana, en ambos casos los asesinos contactaron a sus víctimas a través de las redes sociales para ofrecerles ropa para bebés.

El último caso ha tenido lugar en el estado de Tabasco, donde fue localizado el cadáber de Alba Lizbeth, de 24 años. La joven falleció a causa de las heridas que le había provocado con un arma blanca, al igual que a su bebé.

Las redes sociales han comenzado a difundir recomendaciones como no caminar sola por la noche, no dar información sobre el embarazo a desconocidos y no acudir sola si alguien te ofrece ayuda para el bebé.