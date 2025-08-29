Alerta por los 'chats de depravados': miles de hombres comparten fotos íntimas de sus parejas sin permiso

La proliferación de grupos privados en redes sociales en los que miles de hombres comparten imágenes íntimas de sus parejas sin su consentimiento ha encendido las alarmas. Son foros ocultos, difíciles de detectar, en los que se difunden fotos robadas de mujeres en situaciones privadas: en casa, durmiendo, en la playa o en la piscina. En la mayoría de los casos, las víctimas no saben que están siendo fotografiadas y mucho menos que esas imágenes terminan circulando entre desconocidos.

La Guardia Civil ha desarticulado recientemente uno de estos grupos que contaba con unos 600 usuarios activos. Durante la investigación se localizaron fotografías de al menos 27 mujeres que habían sido compartidas sin su autorización. Los agentes explican que estos espacios funcionan en chats cerrados y con un acceso muy restringido, lo que dificulta su localización y seguimiento. Suelen utilizar nombres como "chat de depravados".

No es un caso aislado

No es la primera vez que ocurre algo así. Italia vive en estos momentos un auténtico terremoto social tras conocerse un escándalo que implica a más de 32.000 hombres. Se trataba de un grupo público en Facebook llamado 'Mia Moglie' ("mi esposa"), activo desde 2019, en el que se compartían sin permiso imágenes de mujeres, generalmente esposas o parejas de los miembros de la comunidad.

Las fotografías solían captarse en entornos cotidianos, mientras ellas dormían, descansaban en la playa o realizaban actividades privadas. Junto a esas imágenes, aparecían comentarios sexualmente explícitos y en muchos casos de carácter violento. Según medios locales, la comunidad estuvo operativa casi siete años antes de ser eliminada por Meta tras una denuncia.

Cierran una web con fotos íntimas de mujeres

Italia está siendo escenario de este tipo de acontecimientos. Recientemente, las autoridades italianas están investigando las actividades de un portal de internet que durante años habría utilizado imágenes robadas o manipuladas de mujeres, entre ellas figuras públicas como la primera ministra, Giorgia Meloni. En esta página, activa al menos durante tres o cuatro años, se publicaban comentarios ofensivos, machistas e incluso mensajes que incitaban a delitos como la violencia sexual.

La política italiana sigue la pista a cientos de usuarios del portal Phica.eu, que cerró ayer jueves 28 de agosto de manera voluntaria por parte de sus administradores. Los agentes, responsables del caso, han comenzado a recibir las denuncias de supuestas víctimas de la plataforma. Entre las imágenes descubiertas no solo se encontraba Meloni, también la dirigente política Elly Schlein y otras representantes públicas.

Valeria Campagna, líder del grupo del PD en el ayuntamiento de Latina, fue la primera en denunciar públicamente la publicación de imágenes suyas en bañador sin consentimiento. Ha declarado que se siente "disgustada, enojada, decepcionada" y reclama respeto hacia su derecho "a ser libres y vivir sin miedo". A la denuncia se ha sumado la eurodiputada Alessandra Moretti, -entre otras-, quien ha hecho un llamamiento claro: "Insto a todos a denunciar esto".

