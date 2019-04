Alemania busca profesionales cualificados españoles para cubrir plazas

La mayor economía europea está viviendo una de sus fases más prolongadas de crecimiento. Encadena una década de máximos de población empleada, mientras su tasa de paro desciende progresivamente y cerrará este año, según los criterios comunitarios, en el entorno del 3,5 %. En este contexto el gigante alemán busca fuera de sus fronteras profesionales cualificados, de ingenieros a gerocultores pasando por techadores, para poder mantener el ritmo de crecimiento.

El Instituto de la Economía Alemana (IW) indica que las empresas, especialmente las pymes, tienen problemas para cubrir dos de cada tres vacantes y que cerca de la mitad de las compañías en el país considera que no está creciendo en línea con sus posibilidades por no dar con los profesionales necesarios. Incluso el Banco Central Europeo (BCE) ligó parcialmente en su último boletín mensual el fuerte encarecimiento de la vivienda en Alemania a la escasez de personal cualificado en su sector de la construcción.

El Gobierno alemán ha lanzado una batería de medidas dentro de una estrategia nacional para afrontar el déficit de personal cualificado en la economía alemana.

Su propuesta estrella es una ley de migración económica para facilitar la llegada de trabajadores de fuera de la Unión Europea, una iniciativa que se está debatiendo actualmente en el seno de la gran coalición de conservadores y socialdemócratas, donde aún deben aunarse posturas.

Estos esfuerzos se unen a otros que ha ido adoptando el Ejecutivo en los últimos años, con éxito desigual, como la idea de atraer a jóvenes desempleados del sur de Europa -especialmente, de España- para que cursasen en Alemania un ciclo de formación profesional.

La masiva llegada de refugiados en 2015 y 2016, de más de un millón de personas, se llegó también a analizar desde el punto de vista de las oportunidades para el mercado laboral, pero el acceso de asilados al trabajo está siendo, en el mejor de los casos, lento.

Como en el caso de los españoles que migraron a Alemania a principios de esta década en busca de trabajo a causa de la crisis, muchos refugiados se han topado con dos grandes dificultades para acceder al mercado de trabajo: la convalidación de títulos y el idioma. Además, algunos acogidos no tienen una formación formal o incluso no han completado su educación básica y no son integrables en el mercado laboral.