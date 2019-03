El alcalde de West eleva a 35 el número de muertos en el incendio de Waco

Las autoridades tienen doce muertos confirmados y aproximadamente 200 heridos tras la explosión que se produjo este miércoles por la noche en una fábrica de fertilizantes de West, en Texas, según ha informado este viernes el portavoz del Departamento de Seguridad Pública del Estado, Jason Reyes.

Según éste, los cuerpos han sido encontrados principalmente en la zona donde se registró la explosión, que afectó gravemente varios edificios cercanos, entre ellos una residencia de ancianos.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de West, Tommy Muska, había elevado a 35 el número de fallecidos en declaraciones a 'USA Today'. El edil indicó que se había confirmado la muerte de diez personas que acudieron en primer lugar a la fábrica --cinco voluntarios del Departamento de Bomberos, cuatro miembros de los Servicios Médicos de Emergencias y un bombero que estaba fuera de servicio pero que se acercó a ayudar--.

El resto de los fallecidos son residentes en las viviendas que se encuentran en el complejo residencial ubicado en los alrededores de la fábrica de fertilizantes, que ha quedado completamente arrasado por las llamas.

Muska explicó que aunque no todos los cuerpos habían sido recuperados, se presume que todas estas personas están muertas. Además, indicó que hay otros dos voluntarios del Departamento de Bomberos que están desaparecidos.

Entretanto, los investigadores continúan este viernes buscando pruebas de la causa de la explosión. Según las autoridades, por ahora no hay indicios de que fuera provocada, si bien la fábrica, West Fertilizer Co, no había sido inspecionada desde 2006, almacenaba nitrato de amonio y se encontraba en una zona residencial.