Las afirmaciones falsas de Donald Trump y Joe Biden en el último debate previo a las elecciones de Estados Unidos

Medios, como PolitiFact, sacaban el termómetro para contrastar la información en riguroso directo durante la noche del debate entre Donald Trump y Joe Biden. No han faltado las cifras engañosas, falsos titulares sobre el coronavirus o afirmaciones sin prueba sobre sus propios impuestos en esta cuenta atrás de cara a las próximas elecciones de Estados Unidos. Repasamos algunos de los titulares más señalados.

La lucha de Donald Trump y el coronavirus

A pesar de haber vivido el virus en su propia piel, Donald Trump continúa alardeando que su gestión del Covid-19 ha sido más que notable, sobresaliente ha señalado en más de una ocasión. Pero no, su gestión no le ha salvado la vida a 2.200.000 personas. Lo ha recalcado durante la campaña en más de una ocasión y tenía que repetirlo en este último 'face to face'. El actual presidente de EEUU afirmaba, además, que el país está superando la pandemia pero las cifras continúan aumentando considerablemente, acercándose al récord del pasado mes de julio.

Tampoco el 99% de los que se contagian de coronavirus no se recupera, como dice él mismo. La tasa de mortalidad acumulada es del 4,5% según el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Los impuestos, a debate

También hay tiempo para hablar de los impuestos tras las acusaciones de Biden. Trump afirma que ha pagado "millones de dólares en impuestos en los últimos años" pero no ha aportado ninguna prueba de declaración de impuestos que lo certifique.

Pero ojo, Trump no es el único que engaña porque no ha subido el déficit de Estados Unidos con China durante el gobierno de Donald Trump, como señala Biden. Politifact lo etiqueta como "mayormente falso".

Los migrantes, juzgados por Trump

Donald Trump también ha señalado durante el debate que solo el 1% de los inmigrantes irregulares se presenta cuando les citan en el juzgado. Son más del 65 según, según datos oficiales del Departamento de Justicia.