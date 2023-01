Adelanto de las memorias del príncipe Enrique, duque de Sussex: "Guillermo me tiró al suelo"

El príncipe Enrique de Inglaterra anunció hace unos meses la publicación de sus memorias y ya es inminente. Aunque habrá que esperar hasta el 10 de enero para leer el contenido de un libro que se publicará en 16 idiomas y que, según ha explicado el duque de Sussex, ha escrito "no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido".

El estreno de las memorias llega en un momento clave para la familia Real Británica, Enrique trata de aproximarse a su hermano y a su padre dejando de lado, tal y como el expresa, 'la institución'.

Sin embargo, el diario británico 'The Guardian' ha publicado en primicia los detalles de un suceso de la autobiografía en el que narra un violento episodio vivido con su hermano Guillermo, el peor parado según la prensa británica en las memorias.

Un pasaje oscuro

Al describir el episodio violento, sucedido en su casa de Londres en 2019, el príncipe Harry asegura que Guillermo llamó a Meghan Markle "difícil", "grosera" y "desagradable", lo que implica para el duque de Sussex "repetir lo que dice la prensa" sobre su esposa. La 'pelea', según narra el diario británico, se habría calentado por minutos hasta llegar a las manos: "Guillermo me agarró por el cuello, me rompió el collar y me tiró al suelo de un puñetazo. Caí de espaldas sobre en el plato de comida del perro, que se rompió en pedazos y se me clavaron en la espalda. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera".

Las palabras que aparecerán en el libro serán una 'brecha' para la Corona Británica. No obstante, el duque de Sussex, Henry Charles Albert David, ha buscado una reunión sentimental con su padre y a su hermano. Henry quiere a su familia y dejar de lado a la corona. El hijo de la 'Princesa del pueblo' no ha dejado indiferente a nadie, hace esta propuesta justo un mes después de publicar el documental junto a su mujer, Meghan Markle en el que desvelan grandes de los entresijos más preocupantes de la familia Real británica.

Harry considera que es "el momento" para acercar posturas con su familia, sobre todo con su hermano, el príncipe Guillermo, y con su padre, el rey Carlos III. Así lo transmitió en una entrevista en televisión.

El documental de los duques de Sussex

Tras la publicación del documental del matrimonio, son numerosos los ataques que han recibido Harry y Meghan por parte de algunos medios, que aseguran la intención de estos de "robarles el protagonismo" a Guillermo y Kate.

Incluso los duques quisieron cambiar sus declaraciones a escasos días de estrenar el 'filme' porque consideraron que tenían que evitar tensiones familiares.