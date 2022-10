Una actriz porno se rompe la espalda en dos al saltar en una piscina de goma espuma

La actriz porno Adriana Chechik se partió la espalda en dos cuando participaba en las actividades que se desarrollaban en la TwitchCon de San Diego.

Un vídeo compartido en redes sociales muestra cómo Chechik dio un salto con las piernas abiertas en una 'piscina' con cubos de goma espuma. En un primer momento la actividad parecía divertida, hasta que la joven no pudo levantarse del salto.

Chechik cayó mal tras dar el salto. "No puedo levantarme", dice Adriana Chechik tras caer en la 'piscina'.

La actriz porno confirmó después que no se trató de un simple golpe. "Bueno, me rompí la espalda en dos lugares y hoy me someteré a una cirugía para colocar una barra de metro como soporte. Envía tu apoyo. Cuando llueve, llueve a cántaros y definitivamente estoy sintiendo la lluvia en este momento", escribió en Twitter el pasado domingo.

Una semana después, Adriana Chechik comparte en redes sociales un vídeo de cómo se encuentra y cómo ha podido volver a caminar tras una operación de cinco horas y media. "Hoy fue tan difícil, caminé. Me desmayé después de cepillarme los dientes y tuvieron que llevarme de vuelta, pero la bebé consiguió sus zapatos de baile", escribió.

Otros lesionados

No fue la única persona que se hizo daño en la actividad, aunque ninguna de tal manera. La amiga de Adriana también se hizo daño en la espalda. Nathan Grayson, de 'The Washington Post', aseguró que la atracción, que era una colaboración entre Intel y Lenovo, se cerró por precaución.

Algunas personas que estuvieron indicaron que la lesión de la actriz porno se debió a la poca profundidad del cubículo, que no tenía más de tres piezas de goma espuma de alto.