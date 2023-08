Las 20 ciudades más peligrosas del mundo: "Yo no recomiendo a nadie poner los pies ahí"

Hacer viajes de forma regular ayuda a mejorar nuestra salud mental e incrementa nuestra calidad de vida. Bien lo sabe César Sar, periodista de viajes y conferenciante que actualmente está dando su tercera vuelta al mundo. Tras recorrer más de 120 países, este reportero natural de Santa Cruz de Tenerife se ha pasado por la newsletter de Antena 3 Noticias para comentar cómo evitar el peligro en alguna de las 20 ciudades más inseguras del mundo.

El Citizens’ Council for Public Security and Criminal Justice (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal), un órgano de México que se dedica a recabar datos de supervisión en materia de seguridad y justicia, ha publicado un ranking de las ciudades más peligrosas del planeta. Más de la mitad de ellas se encuentran en América y otras muchas en África. "Tanto si te mueves por México, si lo haces por Rio de Janeiro, Salvador de Bahía, por Sudáfrica, la recomendación es que te dediques a visitar los lugares de interés turístico, te centres en la cultura, la historia, la gastronomía", dice César Sar.

Sin embargo, en estos sitios puede ser que no te ocurra nada si vas como turista. César Sar corrobora que cualquier persona puede conocer estos sitios y no sufrir un crimen, aunque sí algún que otro momento incómodo. "En 126 países visitados y casi tres vueltas al mundo, nunca he sido víctima de un delito", asegura.

El consejo de César Sar para viajar a sitios inseguros

Por lo general, en los sitios donde hay un bajo nivel socioeconómico la tasa de homicidios aumenta. Esta ha sido la variable en la que se ha basado el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal para crear el 'top 20' de ciudades peligrosas. Desde robos, hasta asesinatos y secuestros, son algunas de las maneras en las que aparece la violencia en dichos enclaves.

La recomendación de César Sar es "viajar sin miedo pero con precaución, ese sería un buen consejo". También dice que depende de tu forma de sentir el lugar y cómo te adaptas a él, pues es esencial no darle importancia a las personas que te rodean normalmente. "Si ves a alguien trapicheando en una esquina, no les prestes atención, tu a lo tuyo y ellos a lo de ellos", aconseja.

Además, en muchos de estos sitios es mejor no estar hasta altas horas de la madrugada por la calle. "La mayoría de los problemas que tienen los turistas cuando viajan van relacionados con el binomio noche y drogas y alcohol, así es que en según qué lugares es mejor recogerse temprano y evitar problemas", señala el periodista.

"También es cierto que he tenido suerte, me podría pasar cualquier cosa aquí, en las calles de la vieja Nueva Delhi", dice César Sar desde la capital india. "Mejor ir sin miedo, porque parece que los malos son capaces de olerlo", continúa.

Las veinte ciudades más peligrosas del mundo en 2022

1.- Tijuana (México)

Con más de 2 millones de habitantes, la tasa de homicidio en esta ciudad mexicana alcanza los 138 casos por cada 100.000 residentes. Se calcula que hay casi siete personas que son asesinadas diariamente en Tijuana, y las causas por las que los contrabandistas deciden actuar están vinculadas principalmente al predominio del narcotráfico y del comercio ilícito de estupefacientes.

2.- Acapulco (México)

Esta ciudad ubicada en la costa oeste de México, en el estado de Guerrero, tiene una tasa de 111 homicidios por cada 100.000 residentes, en una población que de casi 800.000 habitantes.

3.- Caracas (Venezuela)

La capital de Venezuela es la tercera ciudad más peligrosa del mundo por su alta criminalidad y violencia en las calles. Barrios como Petare no son nada recomendables para visitar, pues entre sus calles estrechas e inclinadas se puede observar un ambiente de conflictividad que hacen de Caracas la ciudad más insegura de Sudamérica.

4.- Ciudad Victoria (México)

Los índices de violencia en Ciudad Victoria son extremos. Los ajustes de cuentas se producen casi a diario en numerosas áreas de la ciudad, que tiene una tasa de homicidios de 86 personas por cada 100.000 habitantes (su población es de 249.668 residentes).

5.- Ciudad Juárez (México)

"Yo no recomiendo a nadie poner los pies en Ciudad Juárez", dice César Sar sobre este enclave de tránsito hacia El Paso (Texas). El ocio, los espectáculos musicales y el entretenimiento de la noche juarense son uno de los atractivos más destacados de los turistas. Es recomendable transcurrir por la ciudad a través de vehículos blindados para evitar secuestros o asesinatos, algo que está a la orden del día en este área fronteriza con EEUU. Su tasa de homicidios es de 81 personas por cada 100.000 residentes (la población de Ciudad Juárez es de 866.370 habitantes).

6.- Irapuato (México)

La sexta ciudad más peligrosa del mundo también está en México. Los cárteles de Santa Rosa de Lima y de Jalisco News Generation en Irapuato se encuentran en conflicto permanente y su tasa de homicidios llega a las 81 personas por cada 100.000 habitantes, en una ciudad en la que viven 866.370 residentes.

7.- Ciudad Guayana (Venezuela)

Es recomendable que en esta ciudad ubicada al este de Venezuela se transcurra con total precaución para evitar asaltos sexuales y violaciones, algo bastante común aquí. La tasa de homicidios de Ciudad Guayana es de 78 personas por cada 100.000 residentes (su población es de 758.490 habitantes).

8.- Natal (Brasil)

Ubicada al noreste de Brasil, Natal tiene una tasa de homicidios de 75 personas por cada 100.000 habitantes. Debido a estos, la afluencia de turistas está decayendo considerablemente en una ciudad donde viven casi 1,4 millones de personas.

9.- Fortaleza (Brasil)

Próxima a Natal, Fortaleza es la novena ciudad más peligrosa del mundo. Su tasa de homicidios es de 69 personas por cada 100.000 habitantes (habitan casi 4 millones de personas allí).

10.- Ciudad Bolívar (Venezuela)

La ineficacia de la policía, de las fuerzas armadas venezolanas y de la justicia del país hacen que Ciudad Bolívar sea considerada como una de las zonas más peligrosas del mundo por la alta actividad de bandas. Tiene una tasa de homicidio de 69 personas por cada 100.000 residentes en una población de 370.627 habitantes.

11.- Pietermaritzburg (Sudáfrica)

Esta es, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, la ciudad más peligrosa de todo el continente africano por su alta tasa de homicidios. El tráfico de drogas y la existencia de un crimen organizado en la ciudad hacen de Pietermaritzburg un sitio inseguro.

12.- Port Moresby (Papúa Nueva Guinea)

A través de raptos y secuestros, la criminalidad está presente en este enclave del Pacífico. No es nada aconsejable salir por la noche y resulta necesaria la contratación de servicios de seguridad mediante las embajadas.

13.- Pretoria (Sudáfrica)

La capital administrativa de Sudáfrica es otro de los sitios más inseguros del mundo por su alta tasa de robos y de violencia.

14.- San Pedro Sula (Honduras)

En 2009 llegó a ser considerada la ciudad más peligrosa del mundo.

15.- Durban (Sudáfrica)

Esta es la tercera ciudad más poblada de Sudáfrica y su siniestralidad está vinculada principalmente a la aparición de secuestros y robos.

César Sar cuenta cómo vivió su visita a esta ciudad. "Me encontré hace unos años que unos jóvenes habían cortado la calle principal para colocar una mesa de billar para jugar un rato en el barrio de Victoria, en Durban". "Yo era el único extranjero que había en la zona y me acerqué con mi cámara para grabar unos clips de vídeo. Me miraron con cara de sorpresa y lejos de hacerme nada, lo que se dedicaron fue a posar para mostrar que ellos eran los reyes del lugar", relata el periodista, que concluye diciendo que se "atrevería a levantar una cámara frente a aquellas personas".

16.- Johannesburgo (Sudáfrica)

Johannesburgo es una de las ciudades con más peso en el mundo del negocio. Sin embargo, el secuestro está a la orden del día aquí.

17.- Salvador de Bahía (Brasil)

Pese a ser un sitio exótico, Salvador es considerada una de las ciudades más indeseables del mundo por su alta criminalidad.

18.- Rio de Janeiro (Brasil)

Uno de los sitios más visitados del mundo, pero también uno en el que los turistas deben estar bien atentos para evitar ser víctimas de crímenes, robos o asesinatos.

19.- Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

La capital sudafricana tiene una tasa de homicidios de 66,36 casos por cada 100.000 habitantes.

20.- San Juan (Puerto Rico)

La pobreza en la capital de Puerto Rico es uno de los factores que hacen que la tasa de homicidios sea allí de 42,4 por cada 100.000 habitantes.