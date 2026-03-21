15 años de la guerra de Siria: el conflicto que cambió el mapa y la conciencia de Europa

El 15 de marzo de 2011, Siria dejó de ser solo un país en el corazón de Oriente Próximo para convertirse en el epicentro de una de las guerras más devastadoras del siglo XXI. Lo que comenzó como una protesta ciudadana derivó en un conflicto internacionalizado, una crisis humanitaria sin precedentes y una herida geopolítica que aún marca el presente.

Quince años después, la guerra de Siria no solo se mide en cifras de muertos y desplazados, sino en el impacto político, social y moral que dejó en todo el mundo.

La chispa que encendió el polvorín

En el contexto de la Primavera Árabe, miles de sirios salen a la calle para exigir reformas democráticas y el fin de décadas de control autoritario bajo el régimen de Bashar al-Asad.

La respuesta del régimen da lugar a una represión violenta que transforma las protestas en un levantamiento armado. La fractura interna, sumada a tensiones sectarias, desigualdades económicas y la falta de libertades, convierte la revuelta en una guerra civil prolongada y devastadora.

Siria, tablero de potencias

Lo que empezó como un conflicto interno pronto se convierte en un escenario de rivalidades internacionales. Rusia e Irán respaldan militar y políticamente al régimen sirio, mientras Estados Unidos, Turquía, Catar y Arabia Saudí apoyan a distintos grupos opositores.

La irrupción del autodenominado Estado Islámico añade una dimensión global al conflicto, con la participación de una coalición internacional contra el terrorismo. Siria se convierte así en un tablero donde se cruzan intereses estratégicos, energéticos y regionales, prolongando y complejizando la guerra.

El éxodo que interpeló a Europa

La violencia, los bombardeos y el avance de los grupos armados fuerzan a millones de sirios a abandonar sus hogares. Más de cinco millones buscan refugio fuera del país, desencadenando una crisis migratoria que pone a prueba la cohesión de la Unión Europea.

Las imágenes de embarcaciones precarias en el Mediterráneo y la fotografía del pequeño Aylan Kurdi en una playa turca sacuden las conciencias y evidencian la magnitud de la tragedia. El debate sobre cuotas de acogida, fronteras y solidaridad divide a los Estados miembros y marca un antes y un después en la política europea de asilo.

España ante la emergencia humanitaria

España participa en los esfuerzos diplomáticos y humanitarios impulsados por la Unión Europea y apoya las misiones internacionales contra el terrorismo. En el ámbito interno, nuestro país se compromete a acoger a miles de refugiados sirios dentro de los programas de reubicación y reasentamiento comunitarios. Comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales desempeñan un papel clave en la integración, ofreciendo vivienda, apoyo legal y acompañamiento social a quienes huían de la guerra.

Un final sin victoria

Tras años de enfrentamientos, el régimen de Bashar al-Asad logra consolidar el control sobre buena parte del territorio con el apoyo de sus aliados, mientras algunas zonas quedan bajo influencia extranjera o administración kurda. Aunque la intensidad del conflicto disminuye progresivamente y el mapa militar se estabiliza, Siria emerge profundamente fragmentada, con ciudades devastadas y una economía colapsada.

El fin de las grandes ofensivas no da lugar a una paz plena, sino una posguerra frágil, marcada por la reconstrucción pendiente, las sanciones internacionales y el desafío del retorno de millones de desplazados.

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