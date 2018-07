Mariano Rajoy, hombre "aburrido" y "pesadilla" de los asesores de imagen

‘The Economits’ define a Mariano Rajoy como un hombre “aburrido” y “pesadilla” de los asesores de imagen. Explica que no ganará las elecciones, sino que las perderá el PSOE. Y continua diciendo que es el típico gallego; que hay que “adivinar sus intenciones”.



El texto se centra en la figura de Rajoy para analizar al candidato que, según esta revista, logrará la victoria en las próximas elecciones a pesar de que "no ganará, sino que serán perdidas (por el PSOE)", debido a la actual situación económica y el desempleo en España.



El artículo da comienzo con una alusión a que España "pronto será un país para viejos", ya que pese a que en otros países los gobernantes suelen rondar los 40 años, en España "el próximo será una persona veterana, con el pelo gris y con barba".



Además de los calificativos antes mencionados dirigidos a Rajoy, también ha definido al líder 'popular' como político "aburrido", además de "ser famoso por un rasgo típico de los nativos gallegos: dejar a la gente adivinar sus verdaderas intenciones".



Asimismo, el artículo ha analizado la postura dentro del partido, donde asegura que varios miembros --"especialmente" de la derecha-- desearían que fuera "más franco y dinámico", mientras que otros consideran que será "mejor como presidente que como candidato de la oposición".



A modo de conclusión, la revista ha comparado la posible llegada al Gobierno de Rajoy con la primera victoria de José María Aznar, aunque ha alertado de que "ahora no estamos en 1996" y que, "como muchas cosas en torno" a Rajoy, sus decisiones futuras para salir de la crisis "continúan siendo un misterio".