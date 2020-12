Unai Barón y Alexander René, los niños de la suerte que cantan el Gordo de la Lotería de Navidad 2020

El Gordo de la Lotería de Navidad es el más esperado cada 22 de diciembre en el sorteo extraordinario de hoy. Esta Lotería de Navidad 2020 los niños de San Ildefonso han sido de nuevo los encargados de cantar el primer premio de la Lotería de Navidad en el Teatro Real.

Los niños que este año han cantado el ansiado Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad han sido Unai Barón y Alexander René. Ellos han sido los encargados de sacar la agraciada bola con el número y su premio correspondiente del Gordo de la Lotería de Navidad.

El Gordo de Navidad, el 72897, no ha sido el más madrugador ya que hasta pasadas las 12.00 horas no ha salido. Pero los niños de San Ildefonso han hecho que se escuchara en todas partes porque lo han gritado con todas sus fuerzas en el Teatro Real. No es de extrañar porque es uno de los premios más suculentos a los que aspiran los participantes en la Lotería de Navidad 2020: 400.000 euros por décimo premiado, eso sí hay que tener en cuenta que de lo ganado un 20% pertenece a Hacienda.

El primer premio de la Lotería de Navidad 2020 Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 se ha vendido en Pontevedra, Valencia, Bilbao y en una gasolinera de Tenerife, la 'gasolinera de la suerte' porque suele repartir suerte todos los años desde 2013.

El año pasado Noura Akrouh y Elizabeth del Carmen fueron las niñas de San Ildefonso que cantaron el primer premio de la Lotería de Navidad 2019, que fue el más madrugador de la historia ya que salió a los 10 minutos de comenzar el sorteo.

Quienes tengan el Gordo se llevarán 324.000 euros netos. Los agraciados con el premio de 400.000 euros tendrán que pagar a Hacienda 76.000 euros por décimo. El Estado se queda con el 20% de los premios superiores a 20.000 euros.