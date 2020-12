Hacienda se lleva un pellizco también de la Lotería de Navidad 2020. La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, cambio la tributación de las loterías en España. Se acabó no pagar impuestos por el Gordo de Navidad o cualquier otro premio de la Lotería de Navidad. Según esa ley "se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, somete a tributación, a través de un gravamen especial, entre otros, los premios pagados correspondientes a las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)".

Hacienda establece que "los perceptores de estos premios, cualquiera que sea su naturaleza, en el momento del cobro, soportarán una retención o ingreso a cuenta que debe practicarles el organismo pagador del premio, es decir, la SELAE". La tributación experimentó cambios también en 2018 tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Una de las enmiendas elevó el mínimo exento tanto en la lotería como en el resto de premios de ONLAE. Desde ese momento la cantidad libre de impuestos ha ido subiendo de forma progresiva hasta alcanzar los 40.000 euros en esta Lotería de Navidad 2020.

¿Qué premios están exentos de pagar a Hacienda?

La normativa deja claro qué premios del Sorteo de Navidad están libres de impuestos: "estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 40.000 euros solo tributarán respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe" y aclara que "la base de la retención del gravamen especial estará formada por el importe del premio que exceda de la cuantía exenta. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será del 20 por ciento".

Ejemplos de tributación de la Lotería de Navidad 2020

Si cogemos como ejemplo un premio de la Lotería de Navidad de 100.000 €, tendríamos que pagar a Hacienda el 20% sobre 60.000 €, puesto que los otros 40.000 euros estarían exentos. El ganador cobraría limpios 88.000 euros y Hacienda se llevaría 12.000.

La SELAE (la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado) se encarga de identificar a los ganadores de los premios que deben tributar, los que superan los 40.000 euros por décimo. No importa si lo han conseguido íntegramente o repartido con otros.

¿Cómo tengo que pagar a Hacienda en los premios compartidos?

El Sorteo Extraordinario de Navidad es uno de los más compartidos. Se juegan décimos entre grupos de familiares, de amigos o compañeros. Si el ganador de un gran premio de la Lotería de Navidad es uno de estos grupos, sus integrantes deben saber cómo hacer correctamente los trámites:

Se deben distribuir los 40.000 euros exentos entre todos los beneficiarios en proporción a su porcentaje de participación .

. Quien en el momento del cobro del premio se encargue del reparto por figurar como beneficiario único o gestor de cobro, debe a creditar ante la Administración Tributaria que el premio ha sido repartido correctamente a los titulares de participaciones. Debe identificar a cada ganador y el porcentaje que jugaba.

a los titulares de participaciones. Debe identificar a cada ganador y el porcentaje que jugaba. Los contribuyentes del IRPF o los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente que consigan un premio y a los que ya se hubiera hecho la retención en el momento del abono del premio no tendrán que presentar ninguna otra autoliquidación. Además podrán solicitar la devolución que les corresponda para evitar la doble imposición internacional.

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que obtengan un premio sujeto al gravamen especial deberán incluir el importe del premio entre las rentas del periodo sujetas al impuesto.

¿Cuánto se lleva Hacienda de cada premio de la Lotería de Navidad 2020?

Los ganadores de grandes premios en la Lotería Navidad 2020 se llevan más que los afortunados del año pasado porque ha aumentado hasta los 40.000 euros la cantidad exenta de tributar a Hacienda. La mayoría de los participantes no saben cómo hay que pagar al fisco y pueden pensar que se cobra el premio íntegro y luego se abona a la Agencia Tributaria su parte pero no es así. Los ganadores del Sorteo de Navidad no tienen que hacer ningún trámite porque Loterías y Apuestas del Estado resta directamente de la cantidad ganada el porcentaje destinado a Hacienda.

Si nos toca el Gordo, el premio es 400.000 euros. Hay que pagar a Hacienda el 20% de 360.000 euros porque los primeros 40.000 están exentos. Hacienda se lleva 72.000 euros y el ganador del Gordo percibe 328.000 euros netos.

Si ganamos el segundo premio de 125.000 euros, Hacienda se queda con 17.000 euros y nosotros con 108.000 euros.

Los 50.000 euros del tercer premio dejan al agraciado con 48.000 euros y a Hacienda con 2.000.

En el caso de los cuartos premios -dotados con 20.000 euros- o quintos premios -6.000 euros para los ganadores- no hay que pagar a Hacienda porque las cantidades son inferiores a los 40.000 euros libres de impuestos.

La caída en las ventas supondrá también menos dinero para Hacienda

El coronavirus ha hecho también caer las ventas de décimos de la Lotería de Navidad 2020. La Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (ANAPAL) constanta que las restricciones a la movilidad, el Plan de Navidad de las comunidades autónomas o los toques de queda afectan a la compra de décimos para este Sorteo Extraordinario de Navidad. Se nota tanto que el Estado puede dejar de ingresar un total de 1.200 millones de euros en ventas.