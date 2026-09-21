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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 21 de septiembre de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. Para jugar en el sorteo de La Bonoloto es necesario apostar 1 euro, que se corresponde con la suma de dos apuestas de 0,50 euros.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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