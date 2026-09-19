Loterías
Dónde han caído el bote de 21 millones de La Primitiva y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy sábado 19 de septiembre de 2026
Consulta los números premiados en los sorteos de este sábado 19 de septiembre y dónde han sido validados.
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Este sábado 19 de septiembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y la ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.
Bonoloto
El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026, ha sido para el número 16, 20, 23, 24, 41 y 49, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 1.
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00
euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 2 de HUELVA, situada en Bocas, 21.
La Primitiva
El ganador de La Primitiva de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026 ha sido para el número 07, 10, 40, 44, 45 y 46, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 4. El Joker ha sido para 8 810 028.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 22.500.000,00 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 36.210 de VILLA DE OTURA (Granada), situado en Avenida Vizconde de Rias, 21 y en la Administración de Loterías Nº 1 de CABRA (Córdoba) situada en Plaza de España, 10.
La ONCE
El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 19 de septiembre de 2026 ha sido el 99407 de la serie 035.
Número: 13139 Serie: 043
Número: 13705 Serie: 006
Número: 64978 Serie: 001
Número: 79857 Serie: 026
El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026 es 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 15, 20, 22, 26, 30, 32, 43, 68, 70, 80, 81, 84 y 85.
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