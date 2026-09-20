Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 20 de septiembre de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 600.000 euros.

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 600.000 euros.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 20 de septiembre de 2026

SORTEO BONOLOTO

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 20 de septiembre de 2026

SORTEOS ONCE

ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 20 de septiembre de 2026

Imagen de archivo administración de loterías
Loterías

Dónde han caído el bote de 21 millones de La Primitiva y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy sábado 19 de septiembre de 2026

SORTEOS ONCE
ONCE

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy sábado 19 de septiembre de 2026

Logo La Primitiva
Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 19 de septiembre de 2026

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026 es el 07, 10, 40, 44, 45 y 46, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 4. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de euros.

SORTEO BONOLOTO
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 19 de septiembre de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026 es el 16, 20, 23, 24, 41 y 49 siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 1.

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 19 de septiembre, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 19 de septiembre, en directo

Lotería Nacional

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 19 de septiembre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de Euromillones, Eurojackpot, la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy viernes 18 de septiembre de 2026

Publicidad