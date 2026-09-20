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Dónde han caído el bote de 16,5 millones del Gordo de la Primitiva, los 600.000 euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 20 de septiembre de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este domingo 20 de septiembre y dónde han sido validados.

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Este domingo 20 de septiembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y la ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026, ha sido para el número 02, 11, 33, 39, 43 y 48, siendo el número complementario el 46 y el reintegro el 4. Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 8 de LUGO, situada en Quiroga, 30.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Gordo de la Primitiva

El ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026 ha sido para el número 01, 21, 23, 28 y 45 y la clave el 6. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 16.500.000. euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 17.200.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 324 de BARCELONA y en la Nº 10 de MARBELLA (Málaga).

La ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 20 de septiembre de 2026 ha agraciado la serie 83473 del número 048 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado.

Número: 02774 Serie: 015

Número: 19581 Serie: 031

Número: 32499 Serie: 051

Número: 93414 Serie: 020

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026 es 08, 09, 13, 19, 22, 28, 30, 31, 34, 35, 38, 40, 48, 50, 54, 63, 68, 72, 73 y 78.

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Dónde han caído el bote de 16,5 millones del Gordo de la Primitiva, los 600.000 euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 20 de septiembre de 2026

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 20 de septiembre de 2026

SORTEO BONOLOTO

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 20 de septiembre de 2026

SORTEOS ONCE
ONCE

ONCE: Comprobar resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 20 de septiembre de 2026

Imagen de archivo administración de loterías
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Dónde han caído el bote de 21 millones de La Primitiva y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy sábado 19 de septiembre de 2026

SORTEOS ONCE
ONCE

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy sábado 19 de septiembre de 2026

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026.

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Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 19 de septiembre de 2026

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026 es el 07, 10, 40, 44, 45 y 46, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 4. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de euros.

SORTEO BONOLOTO

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 19 de septiembre de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 19 de septiembre, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 19 de septiembre, en directo

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Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 19 de septiembre de 2026

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