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Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 21 de septiembre de 2026

Comprueba el resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026 y descubre si tu número ha sido uno de los premiados.

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mes

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mes EuroDreams

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy domingo 20 de septiembre de 2026.

El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

A pesar de no acertar los 6 números, pero aciertas el número dream o sueño, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 2,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026 ha agraciado al número 02, 11, 33, 39, 43 y 48, siendo el número complementario el 46 y el reintegro el 4.

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