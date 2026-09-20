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Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 20 de septiembre de 2026

Comprueba el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 16.500.000 euros.

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

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En breves instantes podrás conocer el resultado de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026. Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 16.500.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado ofrece el sorteo de lotería El Gordo de la Primitiva. Cada apuesta válida del Gordo de la Primitiva consiste en 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz y otro distinto del 0 al 9 de la segunda matriz (número clave).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número clave, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 1,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026 es el 07, 10, 40, 44, 45 y 46, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 4. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de euros.

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El número ganador de la Bonoloto de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026 es el 16, 20, 23, 24, 41 y 49 siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 1.

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