Resultado del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional 2020

En breves instantes podrás conocer el resultado del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad 2020 de la Lotería Nacional hoy, 12 de octubre. En unos minutos podrás comprobar tu número y conocer si ha sido agraciado con alguno de los premios del sorteo del Día de la Hispanidad.

El Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad que se celebra hoy, lunes 12 de octubre, está dedicado a la fiesta Nacional de España, y contará con un premio especial de 15 millones de euros, a un décimo.

Como es habitual, y en base a lo establecido en las normas, se emitieron diez series de 100.000 billetes cada una, a 150 euros el billete, los cuales se dividieron en décimos a un costo de 15 euros.

Así, por 15 euros, muchos han puesto su suerte en un sorteo en el que se pondrán en juego, nada más y nada menos, que 105 millones de euros en premios, entre todos los participantes.

Falta ya muy poco para conocer el resultado del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de hoy, 12 de octubre, el que como ya viene siendo habitual pudiste adquirir, bien de la forma tradicional acudiendo a una administración de lotería, o a través de la opción más recomendada en esto tiempos, por medio de la página web de alguna administración autorizada.

Premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad 2020

En breve podrás saber el número premiado y comprobar si tu décimo de la Lotería Nacional ha conseguido alguno de los premios.

Pero, ¿sabes cuáles son todos los premios a los que puedes optar, más allá del premio de 15 millones a un décimo?.

El 70% de la emisión total de los billetes se destina a los premios y esa cantidad se reparte de este modo. En primer lugar, el podio de los premios lo encabeza el ya tan mencionado premio especial acumulado de 15 millones de euros a un solo décimo.

Además, se reparte en un primer premio 1 millón 300 mil euros por serie, lo que es equivalente a 130 mil euros al décimo. Por el contrario, si te haces acreedor del segundo premio debes saber que te tocarán 250 mil euros por serie, o lo que es lo mismo, 25 mil euros al décimo.

Premios de menor cuantía

Si no tienes la suerte de conseguir alguno de estos premios mayores, no tires tu décimo ya que aún hay otros premios que no debes subestimar. Recuerda que para los números menores se realizan extracciones adicionales, para obtener las terminaciones de 4, 3 y 2 cifras, y estos premios oscilan entre los 3.750€ a los 750€.

Hasta el mismísimo final seguirás teniendo opciones, y es que el sorteo extraordinario también reparte dos premios por aproximaciones, de 24.000 euros cada uno, tanto para el número anterior como el posterior al del que obtenga el primer premio. También existen dos premios por aproximaciones de 15.325 euros cada una, para el número anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio.

Y si aún no conseguiste ninguno de los premios anteriores,para al menos, no perder tu inversión, ya que este sorteo reparte reintegros de 150 euros, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el primer premio, para los que su última cifra sea igual a la que resulte en la primera extracción especial de una cifra y, para los que su última cifra sea igual a la que salga en la segunda extracción especial de una cifra.