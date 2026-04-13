Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 13 de abril de 2026

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 13 de abril de 2026 que cuenta con un bote de 11.500.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 04, 23, 24, 30, 38 y 40, siendo el número complementario el 45 y el reintegro el 4. El número premiado en el sorteo del Joker es el 9695942, premiado con 1 millón de euros.

La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado. En caso de querer jugar en el sorteo de La Primitiva, se debe apostar a un número de seis cifras. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. También deberás seleccionar un número complementario y el número del reintegro, que se extraen en un bombo aparte que contiene números del 0 al 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones.

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