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Lotería Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 23 de julio de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 23 de julio de 2026 con el que podrás ganar un bote de 4.000.000 euros.

La Lotería Primitiva

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En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 23 de julio de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 4.000.000 euros.

La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

Las distintas combinaciones y números ofrecen la posibilidad de seleccionar en cada apuesta cualquier número que vaya del 1 al 49. Además de esta combinación, también tendrás que optar por un número complementario y un reintegro, ambos extraídos de un bombo que contiene números del 0 al 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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El número premiado con 3.000.000 millones de euros ha sido el 42022 de la serie 017. El segundo premio, de 1.000.000, ha caído en el 13959 de la serie 036. El tercer premio ha sido para el 25121 de la serie 057.

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