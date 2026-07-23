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EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy jueves 23 de julio de 2026

Comprueba el resultado del EuroDreams de hoy, jueves 23 de julio de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

Imagen de resultado de Eurodreams

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy domingo 24 de mayo de 2026.

Actualmente el sorteo de EuroDreams se realiza en nueve países europeos: España, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Austria. El sorteo tiene una frecuencia semanal, celebrándose cada lunes y jueves.

Es necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).

Además, si eres uno de los acertantes del número dream o sueño, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

Para ganar en el EuroDreams se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 23 de julio de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 600.000 euros.

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Comprobar resultado del Sorteo de Oro Cruz Roja 2026 de hoy 23 de julio

El número premiado con 3.000.000 millones de euros ha sido el 42022 de la serie 017. El segundo premio, de 1.000.000, ha caído en el 13959 de la serie 036. El tercer premio ha sido para el 25121 de la serie 057.

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