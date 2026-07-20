ONCE: Resultado del Cupon diario y Super Once hoy lunes 20 de julio de 2026

Consulta el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, lunes 20 de julio de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 20 de julio de 2026 es el 08973. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 044 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. En el sorteo del Cupón Diario de la ONCE puedes ganar un premio de 500.000 euros. El Cupón Diario ofrece la posibilidad de ganar hasta 500.000 euros.

La celebración del sorteo diario del cupón de la ONCE data de 1938, pero no fue hasta 1988 cuando surgió la Fundación. El importe del cupón era tan solo de 10 céntimos y se jugaba por provincias, y no de forma conjunta en España. Además, los números que se jugaban eran de solo 3 cifras con una serie de 5.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 20 de julio de 2026 es 03 05 08 11 12 17 26 27 30 44 47 54 58 62 64 69 71 77 82 84.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del jueves 16 de julio de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.