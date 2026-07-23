Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 23 de julio de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 23 de julio de 2026 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

La Lotería Nacional celebra su sorteo ordinario todos los jueves y sábados de todas las semanas. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: El precio de cada boleto puede cambiar dependiendo del día: los décimos del jueves tendrán un precio total de 3 euros para jugar en la Lotería Nacional, mientras que los sábados será un total de 6 euros el importe.

Para poder participar en sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional será necesario abonar entre 15 y 20 euros por décimo. Para formar el número ganador del sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio de la Lotería Nacional. El Premio Especial, por su parte, se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||perfil de Google]].