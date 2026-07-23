Premios del Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026 de hoy jueves 23 de julio 2026

Hoy jueves 23 de julio tendrá lugar, este año desde Granada, el Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026.

El sorteo, que comenzará a las 19:30, se podrá seguir desde Antena 3 Noticias en un directo especial donde se contarán todos los números premiados y todo lo que ocurra en esta cita anual con la Cruz Roja.

La novedad de este año es que se reparten el doble de premios del año anterior, por lo que aumentan las posibilidades de conseguir un premio.

Premios Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026

Todos los premios en su conjunto de este Sorteo de Oro de Cruz Roja 2026 suman un total de 7 millones de euros, repartidos de la siguiente forma:

1º premio 3.000.000 €

2º premio 1.000.000 €

3º premio 500.000 €

Tres 4º premios 250.000 €

Tres 5º premios 100.000 €

En esta edición también serán premiados los décimos cuyas tres últimas cifras coincidan con las del número ganador.

Además, se mantienen los premios a:

los números anteriores del resto de series

los números cuyas cuatro últimas cifras coincidan con las de todos los premios

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