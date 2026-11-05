Lotería Nacional
Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 05 de noviembre de 2026
La Lotería Nacional de hoy, jueves 05 de noviembre de 2026, con un primer premio de 300.000 euros a la serie, ha agraciado al número 90189.
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El resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 05 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 90189 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 73802. Los reintegros del sorteo de hoy han caído en los números 1, 2 y 9.
La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: Los jueves, el sorteo de la Lotería Nacional tiene un precio de 3€ por décimo, mientras que los sábados el importe sube a 6€. En este sorteo se destina el 70% de la emisión a premios.
El sorteo de la Lotería Nacional es el que más premios reparte de España y es distribuido por Loterías y apuestas del Estado. Durante el sorteo se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio. También hay un premio especial que se obtiene si coincide una fracción con la serie del décimo de la Lotería Nacional.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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